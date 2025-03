Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (16/3)

A semana que se inicia pede recomeços e redirecionamentos. O céu nos convida a ajustar as velas e encontrar novas direções, mas esse processo pode vir acompanhado de alguns desconfortos. A Lua em Libra faz quadratura com Marte e, em seguida, se opõe a Quíron, trazendo tensão, irritação e feridas que podem ser cutucadas. É um dia para observar onde a falta de equilíbrio está pesando e evitar reações impulsivas. O desconforto de hoje pode ser a faísca necessária para iniciar um movimento de cura.



O conselho do dia é lembrar que, mesmo quando tudo parece incerto, há um fluxo natural guiando os passos. Não se prenda às dúvidas, confie no caminho e permita que a vida mostre a direção. O que hoje parece um impasse pode, na verdade, estar abrindo espaço para algo maior.

Áries

As relações pedem ajustes, e isso pode vir à tona através de uma conversa difícil ou um incômodo inesperado. O que parece conflito pode ser, na verdade, uma oportunidade de estabelecer novas formas de conexão. Não fuja da conversa, mas tente escutar sem reagir impulsivamente.

Touro

O dia pode trazer sinais de cansaço ou desorganização. Se algo na sua rotina está pesando, talvez seja o momento de revisar hábitos e prioridades. Pequenos ajustes agora podem evitar desgastes maiores depois. Seu corpo e mente agradecem quando você se permite desacelerar.

Gêmeos

As atividades que antes eram fonte de alegria podem parecer menos vibrantes hoje. Pode ser um chamado para resgatar algo que te traz entusiasmo ou para mudar sua forma de se expressar. A criatividade flui melhor quando você se permite experimentar sem a pressão de acertar.

Câncer

Tensões dentro de casa ou com familiares podem surgir, testando sua paciência. Em vez de reagir no calor do momento, busque entender o que precisa ser ajustado. Criar um ambiente harmonioso começa com a disposição de escutar e estabelecer limites saudáveis.

Leão

A vontade de falar algo pode ser forte, mas nem sempre o outro está pronto para ouvir. Escolha suas palavras com intenção, sem necessidade de provar nada. Sua voz tem poder, e o momento pede um equilíbrio entre se expressar e compreender.

Virgem

Hoje pode surgir um questionamento sobre seus ganhos ou a forma como valoriza seu próprio trabalho. Se algo parece injusto ou desalinhado, reflita sobre o que precisa ser ajustado. O verdadeiro valor não está apenas no que você recebe, mas no que acredita merecer.

Libra

Você pode sentir que está sendo desafiado a se posicionar de uma nova forma, mas sem perder sua essência. É um momento de se enxergar com mais clareza e perceber que você não precisa se moldar para ser aceito. O seu valor não está na validação externa, e sim na verdade que carrega.

Escorpião

Sensações intensas podem surgir sem um motivo aparente, trazendo à tona memórias ou padrões ocultos. O que precisa ser acolhido antes de ser deixado para trás? Nem tudo precisa ser resolvido de imediato, mas é importante reconhecer o que está se movendo dentro de você.

Sagitário

Um desconforto em relação a grupos ou amizades pode surgir, te fazendo questionar se ainda pertence a certos espaços. Nem sempre é fácil reconhecer que algo mudou, mas honrar quem você é hoje é mais importante do que manter conexões que já não fazem sentido.

Capricórnio

Pressões externas podem fazer você questionar seu caminho profissional ou sua posição no mundo. O dia pede paciência para entender o que precisa de realinhamento. Confie no seu tempo e na sua construção, sem se comparar com os outros.

Aquário

Um conflito interno pode surgir entre o que você acredita e o que está vivendo na prática. Se suas verdades estão sendo testadas, talvez seja a hora de atualizar suas referências. Permita-se aprender e expandir sem medo de abandonar certezas antigas.

Peixes

Pode ser um dia intenso, trazendo à tona emoções que preferia evitar. Em vez de fugir do desconforto, encare-o como um portal para se conhecer mais. O que dói hoje pode ser o primeiro passo para uma grande mudança interna.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.