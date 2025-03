CAPTEI: O Prêmio RioMar Mulher e as Vozes que Mudam o Mundo

Em uma noite especial de celebração, o Teatro RioMar Fortaleza recebeu convidados para a 9ª edição do Prêmio RioMar Mulher, um evento muito prestigiado idealizado pelo Grupo JCPM e pelo RioMar Fortaleza que abraça e exalta a força feminina em suas múltiplas dimensões.

Legenda: João Carlos Paes Mendonça Foto: LC Moreira

Tudo aconteceu na terça-feira, 12, e, esse ano o tema foi "Histórias de determinação que transformam o mundo" reverberando nas vozes das dez homenageadas, entre elas, a repórter da TV Verdes Mares, Aline Oliveira, uma das personalidades mais respeitadas na comunicação cearense.

Legenda: Aline Oliveira Foto: LC Moreira

Com mais de 25 anos de experiência, Aline faz parte do casting da emissora desde 2001, onde sua dedicação ao jornalismo se reflete em coberturas que alcançam audiência nacionais. Sua trajetória não apenas enriquece o jornalismo local, mas também a eleva a patamares reconhecidos nacionalmente, com prêmios que atestam seu compromisso com a verdade e a excelência.

Legenda: Aline Oliveira, João Carlos Paes Mendonça e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Meus aplausos de pé, Aline! Fico feliz e honrada de ter experimentado do seu conhecimento e presenciado sua trajetória desde o início quando começamos juntas para ingressarmos na nova e promissora TV Diário.

O evento, que desde 2015 tem como missão celebrar as conquistas femininas, reúne não apenas as laureadas, mas uma plateia que vibra com cada relato inspirador.

Legenda: Luísa Cela Foto: LC Moreira

Além de Aline Oliveira, o prêmio homenageou figuras notáveis como Bia Fiuza (Trabalho Social), Jaqueline Queiroz de Araújo (Moda), Luisa Cela (Gestão Pública), Mana Holanda (Economia & Negócios), Manu Oliveira (Educação), Márcia Alcântara (Saúde), Nícia Paes Bormann (Arquitetura & Design), Raquel Andrade (Justiça & Cidadania) e Socorro Acioli (Arte & Cultura). Cada uma delas, com suas histórias de vida, com diversidade de talentos e a resiliência das mulheres que moldam o Ceará.

Destaco, também, Socorro Acioli. Na minha opinião deveria ser a próxima a levar o troféu Sereia de Ouro! Jornalista e escritora cearense, é uma influente figura na literatura brasileira. Mestre pela UFC e doutora pela UFF, leciona na Unifor e se destaca na literatura infantil e juvenil, biografias e romances. Seus livros "Oração para Desaparecer" (que vai virar filme!) e "A Cabeça do Santo" foram aclamados internacionalmente, sendo traduzidos para diversas línguas. Participou da Flip 2023 e já palestrou em países como Portugal e Cabo Verde. Com prêmios como o Jabuti e reconhecimentos da USBBY, sua trajetória é um rico legado cultural. Socorro é uma cinquentástica!

Legenda: Jeritza Gurgel e Socorro Acioli Foto: LC Moreira

O Prêmio RioMar Mulher, muito mais que uma cerimônia de entrega de troféus, é um testemunho da força transformadora que as mulheres exercem na sociedade. O evento acontece em um mês significativo, março, dedicado a homenagear e lembrar a importância das lutas femininas em todo o mundo, e a 9ª edição reafirma o compromisso de valorizar e dar visibilidade àqueles que fazem a diferença.

Mais uma vez, o Prêmio RioMar Mulher se consagrou como um farol de esperança e inspiração para todos os presentes.

Vem ver as fotos que LC Moreira captou por lá!

Legenda: João Carlos Paes Mendonça e Aline Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Gean Franco, Joel Brasil, Michele Ribeiro e Paulo Argolo Foto: LC Moreira

Legenda: Joel Brasil, Michele Ribeiro Gilvan Menelau e Paulo Argolo Foto: LC Moreira

Legenda: Lourenne Rabelo, Michele Nogueira, Lívia Uchoa, Natiele Ribeiro e Caroline Patrício Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Studart, João Mendonça e Gean Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Família Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Fiúza, Mardônio Barros, Bia e Rafael Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Izolda e Luísa Cela Foto: LC Moreira

Legenda: Luísa Cela e Diego Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Ciro Santos e Raquel Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Andrade, Ciro Santos e Christiane Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Peixoto, Jeritza Gurgel e Dudu Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Oliveira e Bia Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Bitoca e Lauro Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Oliveira, Eugênia Nogueira e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Eugênia Cavalcante e Vaneska Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Athayde, Andréa Falcão e Wilson Loureiro Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Quezado e Aline Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Artur Bruno, Ana D'ÁAurea Chaves e Beatriz Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Cândido Albuquerque e Eugênio Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Carol, Bitoca e Sabrina Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Viana e Alexandre Vilela Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia, Lúcia, Luiza e Paulo Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Gilvana Linhares e Izolda Cela Foto: LC Moreira

Legenda: Célio Fernando, Lauro Fiúza, Karine Gurgel, Artur Bruno e Cândido Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Cândido Albuquerque, Socorro França e Célio Fernando Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Ana D'Áurea Chaves Foto: LC Moreira

Legenda: Jacaúna e Iorrana Aguiar, Ana Luiza Costa Lima e Socorro França Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Cinthia Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Kleber e Tizziana Dias, Jacqueline Maia e Omar Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Lauro Fiúza e Cândido Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana, Ticiana e Carol Fiúza, Patrícia Bathori e Lina Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro França e Liana Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Tani Albuquerque, Nádia Frota, Wilma Patrício e Maria Vital Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro França e Rossana Raia Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Acioli, Jeritza Gurgel e Manu Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Silvio Goyana e Adriana Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Sabrina Aguiar e Alex Ramos Foto: LC Moreira

Legenda: Natiele Ribeiro, Caroline Patrício, Cássia Sales e Nairo Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Rebouças e Paulo Argolo Foto: LC Moreira

Legenda: Washington Bezerra e Renata Santiago Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Aldaiza, Luiza Maria e Aline Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Maria da Penha Foto: LC Moreira

Legenda: Mana e Cid Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Varela, Mana Holanda e Camile Varela Foto: LC Moreira

Legenda: Lina Fiúza, Jeritza Gurgel e Carol Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana e Mana Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Mazé Campos e Érika Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Mulheres Convidadas Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Porcelini e Bárbara Sena Foto: LC Moreira

Legenda: Renato e Karen Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Sabrina Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Patrick Garcia, Marcelo Tavares de Melo Filho, Nicia Paes Borman e João Carlos Paes Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: João Carlos Paes Mendonça, Jaqueline Queiroz e Michele Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Tavares de Melo Filho, Juliana Martorelli, Manu Oliveira e João Carlos Paes Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Gean Franco, Márcia Alcântara, João Carlos Paes Mendonça e Marcelo Tavares de Melo Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Tavares de Melo Filho, Lúcia Pontes, Bia Fiúza e João Carlos Paes Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Seixas, Marcelo Tavares de Melo Filho, Aline Oliveira e João Carlos Paes Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Tavares de Melo Filho, Luísa Cela e João Carlos Paes Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Tavares de Melo Filho, Mana Holanda e João Carlos Paes Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Tavares de Melo Filho, Socorro Acioli, Juliana de Fátima e João Carlos Paes Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Seixas, Marcelo Tavares de Melo Filho, Aline Oliveira e João Carlos Paes Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Fernandes, Inês Aparecida, Aline Oliveira e Evelin Rebouças Foto: LC Moreira

Legenda: Joanna Cruz e Aline Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Wenia, Aline Oliveira e Leal Mota Filho Foto: LC Moreira