Após servidores rejeitarem reajuste, Evandro defende diálogo: 'Tenho que ter responsabilidade'

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), comentou sobre a decisão dos servidores públicos da Capital de rejeitarem a proposta de reajuste geral de 4,83%. O petista participou do segundo dia de reunião do secretariado municipal e defendeu diálogo com os servidores.

“A Secretária do Planejamento já teve diversos momentos com os servidores públicos municipais. Eu tenho o maior respeito, sou servidor público com muita honra, mas, além de respeito, tenho que ter responsabilidade com as contas públicas, com a Prefeitura. Acredito que fui um dos poucos prefeitos que, no primeiro ano, com menos de três meses, eu fiz uma proposta com a inflação”, disse.

O prefeito lamentou que a proposta não foi aceita, mas disse que está “aberto” a conversar.

“Estamos abertos ao diálogo, mas temos que ter em mente a responsabilidade que temos com a população cearense, sobretudo com as políticas públicas”, completou.

A proposta apresentada pela Prefeitura previa o reajuste de 4,83% parcelado em duas vezes, sendo 2% em junho, sem retroatividade, e o restante pago a partir de dezembro. Na última sexta-feira (14), em assembleia, os servidores rejeitaram essa proposta e aprovaram uma paralisação para a próxima quinta-feira (20), caso as negociações não avancem.