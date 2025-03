Elmano anuncia reajuste adicional para professores das universidades estaduais do Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, nesta segunda-feira (17), um reajuste salarial adicional de 3% para os professores das universidades estaduais do Ceará, além dos 5,83% concedidos aos servidores públicos do Estado. Agora, a medida segue para análise da Assembleia Legislativa (Alece).

Em publicação nas redes sociais, o governador ressaltou que a ação é resultado do diálogo com a categoria. Elmano explicou, ainda, que o reajuste compensa perdas salariais e beneficia mais de 3 mil profissionais.

“Estamos trabalhando para fortalecer o ensino superior no estado! Já nomeamos mais de 650 professores e seguimos com a maior expansão universitária da história do Ceará, levando a universidade para o interior”, ressaltou o governador.

REAJUSTE DOS SERVIDORES

Em 21 de fevereiro, Elmano de Freitas anunciou um reajuste salarial de 5,83% para os servidores públicos do Ceará. A mudança contemplou cerca de 180 mil servidores ativos, inativos e pensionistas.

Segundo o governador, a medida representa um ganho real acima da inflação, tendo um reajuste de 4,83% de retroativo em janeiro. A proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Ceará em 6 de março.

