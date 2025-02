Elmano anuncia reajuste salarial de 5,83% para servidores públicos do Ceará

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, anunciou um reajuste salarial de 5,83% para os servidores públicos do Ceará. Em vídeo publicado na tarde desta sexta-feira (21), ele detalha que mudança representa um aumento de mais de R$ 820 milhões no orçamento estadual. A proposta ainda será analisada na Assembleia Legislativa do Ceará.

"Com o reajuste já anunciado dos professores, o incremento total é de 1,1 bilhão de reais. Essa é uma importante medida de reconhecimento pelo excelente trabalho realizado pelos cerca de 180 mil servidores ativos, inativos e pensionistas", escreveu.

Após negociações com lideranças, Elmano detalhou que haverá um ganho real acima da inflação, tendo um reajuste de 4,83% de retroativo em janeiro. "Para a nossa alegria, apostando no diálogo, na negociação, quero reconhecer a capacidade das lideranças de reivindicar os direitos dos servidores e dialogar. O reajuste é retroativo", afirmou.

Veja também PontoPoder Todos os exames de Lula estão dentro da normalidade, diz novo boletim médico PontoPoder Ministério Público entra com ação para barrar aumento dos salários de prefeito, vice e vereadores de Baturité

Com o acordo entre governo e lideranças, a proposta será enviada para a Assembleia Legislativa do Ceará, segundo Elmano. "Para os deputados analisarem com celeridade e, para assim, o mais cedo possível, possamos liberar o reajuste na folha dos servidores".

>> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil