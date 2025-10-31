O monte distribuído será de R$ 1,5 bilhão e ficará disponível para saque até o fim deste ano.
O texto final passou com duas emendas, conforme adiantado por Bruno Mesquita (PSD), líder do Governo Evandro na Câmara
Projeto foi encaminhado ao Congresso nesta sexta-feira (29)
Cidade no Vale do Curu tem rendimento mensal abaixo do salário mínimo
No prazo de cinco dias úteis, Câmara e Município de Tamboril devem enviar respostas à Promotoria de Justiça sobre o acatamento da recomendação e das medidas adotadas
O novo vencimento, de R$ 17.388,32, respeitou o teto de 50% do subsídio dos deputados estaduais, disse a Câmara
Há dois projetos avançados no Congresso Nacional; impacto nos estados e municípios é impasse para aprovação
Serão beneficiados mais de 53 mil servidores do Município, entre ativos, inativos e aposentados
A proposta chegou à Casa na terça-feira (22) e tramitou em regime de urgência. Novo valor será aplicado a partir de 1º de maio
Agora, a categoria terá 35 padrões de vencimentos, enquanto guardas municipais e subinspetores seguirão com 34