Mãos seguram celular aberto no aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Negócios

Lote extra do Pis/Pasep será liberado nesta quarta (15); saiba quem será beneficiado

O monte distribuído será de R$ 1,5 bilhão e ficará disponível para saque até o fim deste ano.

Redação 14 de Outubro de 2025
Imagem mostra o plenário da Câmara Municipal de Fortaleza durante uma sessão. Ao centro, está a mesa diretora com três pessoas sentadas, atrás de um painel com o brasão da cidade e ao fundo bandeiras do Brasil, do Ceará e de Fortaleza, além de um crucifixo na parede. À direita, um vereador fala na tribuna, enquanto sua imagem aparece em um telão. Outros parlamentares e assessores estão distribuídos pelo espaço, alguns sentados e outros em pé, com computadores e papéis sobre as bancadas em formato semicircular. O ambiente é iluminado por refletores de teto e possui dois painéis eletrônicos exibindo informações da sessão.

PontoPoder

Ajuste fiscal em Fortaleza é aprovado na Câmara com alteração para preservar reajuste salarial

O texto final passou com duas emendas, conforme adiantado por Bruno Mesquita (PSD), líder do Governo Evandro na Câmara

Ingrid Campos 24 de Setembro de 2025
Em proposta de orçamento, Governo Lula prevê salário mínimo de R$ 1.631 em 2026

Negócios

Governo Lula prevê salário mínimo de R$ 1.631 em 2026

Projeto foi encaminhado ao Congresso nesta sexta-feira (29)

Redação 29 de Agosto de 2025
Foto que contém a Igreja Matriz de Miraíma

Negócios

Miraíma tem a população mais "pobre" do Ceará; confira os indicadores de 20 cidades

Cidade no Vale do Curu tem rendimento mensal abaixo do salário mínimo

Luciano Rodrigues 28 de Julho de 2025
MPCE

PontoPoder

MP recomenda revogação de reajuste salarial de prefeito, vice, secretários e vereadores de Tamboril

No prazo de cinco dias úteis, Câmara e Município de Tamboril devem enviar respostas à Promotoria de Justiça sobre o acatamento da recomendação e das medidas adotadas

Redação 25 de Junho de 2025
Imagem mostra o plenário da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte durante uma sessão, com vereadores sentados em mesas em formato semicircular ao centro e público assistindo nas galerias laterais e superiores. Um grande telão exibe a imagem do prefeito Glêdson Bezerra falando ao microfone, durante visita à Casa. Na parede ao fundo está escrito “PLENÁRIO Presidenta Dra. Yanny Brena”. A sala é bem iluminada, com bandeiras ao fundo e estrutura moderna.

PontoPoder

Câmara de Juazeiro do Norte diz que acréscimo de R$ 7,3 mil em salário de vereadores é legal

O novo vencimento, de R$ 17.388,32, respeitou o teto de 50% do subsídio dos deputados estaduais, disse a Câmara

Ingrid Campos 18 de Junho de 2025
A imagem mostra duas profissionais de saúde atendendo uma paciente em uma unidade de saúde pública.

PontoPoder

Piso de médicos e cirurgiões-dentistas: o que prevê e qual a situação da tramitação

Há dois projetos avançados no Congresso Nacional; impacto nos estados e municípios é impasse para aprovação

Ingrid Campos 15 de Junho de 2025
Foto do prefeito Evandro Leitão

PontoPoder

Evandro Leitão anuncia antecipação do 13º para servidores municipais de Fortaleza; saiba data

Serão beneficiados mais de 53 mil servidores do Município, entre ativos, inativos e aposentados

Redação 02 de Junho de 2025
servidores, prefeitura de fortaleza, reajuste salarial, câmara municipal

PontoPoder

Vereadores aprovam reajuste de 4,8% para servidores de Fortaleza sem retroativo

A proposta chegou à Casa na terça-feira (22) e tramitou em regime de urgência. Novo valor será aplicado a partir de 1º de maio

Ingrid Campos 24 de Abril de 2025
guarda municipal, reajuste, inspetor, subinspetor, prefeitura de fortaleza

PontoPoder

Inspetores da Guarda Municipal de Fortaleza terão mais um nível de progressão salarial; entenda

Agora, a categoria terá 35 padrões de vencimentos, enquanto guardas municipais e subinspetores seguirão com 34

Ingrid Campos 23 de Abril de 2025
