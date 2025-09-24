Ajuste fiscal em Fortaleza é aprovado na Câmara com alteração para preservar reajuste salarial

O projeto de lei que estabelece regras de ajuste fiscal em Fortaleza passou por alterações na Câmara Municipal, após repercussão negativa entre os servidores do Município, e foi aprovado na tarde desta quarta-feira (24). Mesmo assim, a proposta foi votada sob protesto do Sindicato União dos Trabalhadores da Educação (Sindiute), que ocupou a galeria da Casa para acompanhar o placar no plenário.

O texto final passou com duas emendas, conforme adiantado por Bruno Mesquita (PSD), líder do Governo Evandro na Câmara, visando esclarecer diretrizes de apuração das contas da Prefeitura e preservar os reajustes salariais.

O encaminhamento foi anunciado na manhã desta quarta-feira, na sequência de reunião entre representantes de entidades sindicais – que não contou com a presença do Sindiute –, o secretário das Finanças da Capital, Márcio Cardeal, e um grupo de vereadores.

Veja também PontoPoder Câmara de Fortaleza analisa projeto que dá incentivo a profissionais da saúde primária PontoPoder Câmara Municipal aprova criação de cargos na comissão de intervenção da Santa Casa de Fortaleza

A tramitação começou nessa terça (23). A proposta passou pela Comissão Conjunta de Constituição e Orçamento (CCCO), onde recebeu oito emendas, contando com as duas mencionadas por Mesquita. Do total, duas foram retiradas pelos autores e quatro rejeitadas pelo relator, que é o próprio líder do Governo.

Uma das emendas esclarece lacuna deixada no texto sobre a duração das medidas de contingenciamento. Assim, a apuração do índice de comprometimento das receitas do Município com as despesas, que não pode ser superior a 95%, será feita bimestralmente, baseada nos números dos 12 meses anteriores. Ou seja, caso seja necessário realizar o congelamento de novos gastos, isso terá vigência de apenas dois meses, e não um ano inteiro.

Se no período seguinte a situação das contas se manter, as restrições podem ser renovadas. Tudo vai depender do cenário apresentado nos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, elaborados pela Secretaria Municipal das Finanças.

Já a outra emenda fez ajustes no trecho que vedaria a concessão de reajuste salarial a servidores da Prefeitura e órgãos vinculados e do Legislativo em caso de comprometimento das contas. Este é um direito adquirido constitucionalmente, de renovação anual, e não pode ser mudado em lei municipal.

Entendendo isso, a alteração busca blindar esse tipo de acréscimo de despesa. Contudo, a ressalva não se aplicaria a benefícios como progressão de carreira, criação ou majoração de auxílios sobre os vencimentos e outros, cuja ampliação pode ser adiada pelo período e no caso já mencionados.

Situação das contas de Fortaleza

Apesar das constantes queixas sobre a herança fiscal deixada pela gestão anterior, a Prefeitura espera não ter que acionar essa trava. "Em nenhum bimestre do Governo Evandro esse limite ultrapassou os 95%. Nossa meta ao final do ano é atingirmos no máximo 92,85%, e isso nos dará capacidade de retornarmos à Capag B", explicou o secretário Márcio Cardeal.

A Capag é a sigla de Capacidade de Pagamento, um indicador sobre a situação fiscal dos entes subnacionais que querem contrair novos empréstimos com garantia da União, que é o caso de Fortaleza.

Em abril deste ano, a partir de pedido da Prefeitura, a Câmara Municipal autorizou a contratação de mais de R$ 1 bilhão junto ao Banco Mundial, com a finalidade de deduzir parte da dívida interna da administração.

Legenda: Da esquerda para a direita, em coletiva de imprensa: Léo Couto, presidente da Câmara; Márcio Cardeal, secretário das Finanças; e Bruno Mesquita, líder do Governo Evandro na Câmara. Foto: Thiago Gadelha

Presidente da Casa Legislativa, o vereador Léo Couto (PSB) ressaltou que criar condições para uma transação internacional desse tipo é vantajoso para o Executivo. "(Com bancos internacionais) você consegue juros bem mais baixos, então daí a importância de a gente aumentar a nota do Capag, e para isso a gente precisa ter esse equilíbrio fiscal", pontuou.

Cabe ao Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE) atestar essa capacidade. A Certidão de Crédito relativa ao 4º bimestre de 2024 até o 3º bimestre de 2025, elaborada pela Corte e disponibilizada ao PontoPoder pela Sefin, mostrou que a relação entre receitas e despesas na Capital estava em 94%.

Segundo Bruno Mesquita, considerando apenas 2025, já sob a gestão de Evandro Leitão (PT), esse índice está em 84%.

Entenda o projeto de ajuste fiscal

A proposta prevê dez medidas de equilíbrio nas contas, que podem impactar concursos públicos, criação de cargos, progressões de carreira, majoração de auxílios e indenizações.

A medida passará a valer automaticamente quando a diferença entre receitas e despesas supere o índice fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), de 95%, nos 12 meses anteriores. Executivo e Legislativo são atingidos pelas normas de contingenciamento, ficando desobrigados, ainda, de fazer compensações futuras relacionadas ao arrocho.

O início da tramitação mobilizou sindicatos, que realizaram protesto na Câmara Municipal nesta quarta-feira. O temor é que a medida enfraqueça a campanha salarial que começa em novembro, além de outros direitos, como os Planos de Cargos, Carreiras e Salários (PCCSs).

Em contato com o PontoPoder após reunião com vereadores e a Sefin, Augusto Monteiro, secretário-geral do Sindifort, disse que as emendas não foram totalmente satisfatórias.

"É aquela coisa de não ter como avançar mais do que isso, é uma forma de reduzir danos, mas a gente é contra o projeto como um todo porque entende que cria, sim, a possibilidade de congelamento de promoções, de progressões, que dificulta um processo de negociação e aprovação de um plano de cargos e salários", argumentou.

Além do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza (Sindifort), marcaram presença os sindicatos dos Trabalhadores do Nível Médio e Técnico da Saúde do Ceará (Sindsaúde), dos Dentistas do Ceará (Sindiodonto), dos Trabalhadores no Serviço de Saúde de Fortaleza (Sintsaf) e dos Agentes Municipais de Segurança Pública do Ceará (Sindiguardas).

Veja as restrições previstas no projeto