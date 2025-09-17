Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Câmara Municipal aprova criação de cargos na comissão de intervenção da Santa Casa de Fortaleza

Medida regulamenta decreto que instituiu a intervenção, baixado em julho

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
PontoPoder
Foto da fachada da Santa Casa de Fortaleza
Legenda: Comissionados irão desenvolver suas atividades até janeiro de 2026, quando encerra a intervenção na unidade hospitalar
Foto: Marcos Moura / Prefeitura de Fortaleza

O plenário da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou, numa votação realizada nesta quarta-feira (17), o projeto de lei complementar enviado pelo prefeito Evandro Leitão (PT) que cria os cargos da Comissão de Acompanhamento da Intervenção Administrativa na Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. 

A tramitação foi iniciada na terça-feira (16) e ocorreu em regime de urgência. A matéria chancelada pelos parlamentares, que prevê a instituição da função de interventor da entidade e quatro outros postos de assistente técnico, regulamenta o decreto que instituiu a intervenção, baixado em meados de julho pela Prefeitura de Fortaleza. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

'Feito de palhaço': Gestão Sarto é investigada por distribuir 'papel da casa' sem validade jurídica

teaser image
PontoPoder

'Rodízio' de mandato entre vereadores de Fortaleza cresce e se consolida com estratégia dos partidos

Ao que disse o mandatário, a proposta legislativa prevê “estabelecer a estrutura de cargos em comissão necessária ao funcionamento da comissão e fixar a remuneração adequada ao exercício das responsabilidades inerentes às funções de modo a garantir a eficiência e a continuidade dos trabalhos de acompanhamento da intervenção”.

O interventor deverá ter uma remuneração de R$ 17,5 mil, já os assistentes técnicos deverão receber R$ 13,6 mil cada. Os membros da instância, conforme o texto enviado pelo Executivo municipal, irão desenvolver suas atribuições pelo prazo de 180 dias, contados desde a data em que o ato que instituiu a intervenção foi baixado, 15 de julho.

“A investidura dos cargos em comissão criados por esta lei exigirá dos seus ocupantes integral dedicação no desempenho das respectivas atribuições no período de intervenção administrativa na Irmandade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, não sendo acumulável com o exercício de outro cargo em comissão ou função de confiança”, pontuou um trecho do projeto. 

Na época em que decreto foi publicado, a administração da capital cearense designou o médico Jose Erialdo da Silva Junior como o gestor do hospital durante a intervenção, que deve prosseguir até janeiro de 2026 — podendo haver o encerramento antecipado ou até a prorrogação dessa medida. 

O objetivo da iniciativa foi promover a reabertura da unidade hospitalar, totalizando 274 leitos em atividade até o fim do ano, para a retomada dos serviços com foco na média e alta complexidade, oncologia e Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Durante o período da intervenção, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) irá gerir o equipamento de saúde e disponibilizar o atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O financiamento dessa gestão temporária ocorre com recursos federais, estaduais e municipais.

Com a aprovação pelo Plenário Fausto Arruda e a redação final referendada da mesma maneira pelos vereadores, o projeto de lei agora será encaminhado ao Gabinete do Prefeito para sanção ou veto.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto da fachada da Santa Casa de Fortaleza
PontoPoder

Câmara Municipal aprova criação de cargos na comissão de intervenção da Santa Casa de Fortaleza

Medida regulamenta decreto que instituiu a intervenção, baixado em julho

Bruno Leite
Há 48 minutos
Foto de Bolsonaro no STF
PontoPoder

Bolsonaro recebe alta, mas é diagnosticado com câncer de pele

O ex-presidente já teve algumas lesões cancerosas removidas no hospital

Redação
Há 1 hora
Bancada de deputados federais do Ceará
PontoPoder

Quase 70% dos deputados federais cearenses votam a favor da PEC da Blindagem; veja quem são

Proposta dificulta a prisão e os processos criminais contra deputados e senadores

Luana Barros
Há 2 horas
Imagem mostra ex-presidente Jair Bolsonaro e ilustra boletim médico informando que ele apresenta alteração renal
PontoPoder

Bolsonaro apresenta alteração da função renal, diz boletim médico; ex-presidente segue hospitalizado

Ex-presidente foi internado após passar mal nessa terça-feira (16) em Brasília

Carol Melo
17 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

TSE nega recurso do prefeito afastado e mantém nova eleição em Santa Quitéria

TRE-CE já havia determinado o dia 26 de outubro como data da eleição suplementar na cidade

Redação
17 de Setembro de 2025
Pessoa usando celular
PontoPoder

Lula sanciona projeto sobre adultização nesta quarta-feira (17)

O texto foi aprovado pelo Senado Federal no fim de agosto

Redação
17 de Setembro de 2025
Imagem mostra Jair Bolsonaro de perfil, ilustrando fala de Flávio Bolsonaro de que pai ficou alguns segundos sem respirar ao passar mal e precisar deixar prisão domiciliar em brasília
PontoPoder

Bolsonaro ficou alguns segundos sem respirar e teve 'vômito a jato' ao passar mal, detalha Flávio

Filho mais velho do ex-presidente informou que o pai teve um episódio "drástico" de soluço e pressão baixa

Redação
17 de Setembro de 2025
Ilustração em estilo xilogravura de Álvaro Weyne, primeiro prefeito eleito por voto secreto em Fortaleza. À esquerda, seu retrato em terno e gravata; ao fundo, trilhos de trem, postes de energia e árvores. No alto à direita, uma placa viária indica direções para Álvaro Weyne, Aeroporto Internacional e Arena Castelão. No canto superior esquerdo, o logotipo da série 'Baú da Política – Bairros'.
PontoPoder

Baú da política: primeiro prefeito eleito por voto secreto em Fortaleza dá nome a bairro há 60 anos

Há 60 anos, o prefeito de Fortaleza, Murilo Borges, sancionou a lei que mudou o nome do bairro até então chamado de Floresta

Igor Cavalcante
17 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

Em passagem pelo Ceará, Rueda afaga alas do União Brasil e sai sem falar sobre definições

A definição sobre a posição da federação no Ceará, e em outros estados, será condicionada à eleição nacional

Inácio Aguiar
17 de Setembro de 2025
imagem mostra mesa do plenário da câmara dos deputados, durante votação da pec da blindagem
PontoPoder

Câmara aprova 'PEC da Blindagem', que dificulta processos judiciais contra parlamentares

Proposta determina que qualquer abertura de ação penal contra parlamentar depende de autorização prévia, em votação secreta, da maioria absoluta do Senado ou da Câmara

Agência Brasil e Redação
17 de Setembro de 2025
Ciro Gomes em coletiva de imprensa
PontoPoder

Valdemar defende Ciro Gomes no PL para 'vencer o PT no Ceará'

O presidente nacional do PL ainda falou sobre a postura do pedetista e como ele conseguiu ser firme frente a outros nomes importantes da política

Redação
16 de Setembro de 2025
A foto mostra duas pessoas sorrindo em um ambiente interno. Um homem de meia-idade, calvo, veste camisa social azul-clara e segura um microfone enquanto abraça uma mulher de cabelos pretos presos, que usa uma blusa cinza de manga comprida. Ao fundo, há uma parede de tijolos aparentes em tons claros e um trecho de parede branca.
PontoPoder

TSE suspende eleição suplementar em Barroquinha e devolve mandato a prefeito e vice em liminar

O ministro-relator André Mendonça reconheceu que a matéria "demanda melhor exame" pela Corte

Ingrid Campos
16 de Setembro de 2025
Fotos mostram Sargento Reginauro e Guilherme Sampaio durante discursos no Plenário da Assembleia Legislativa do Ceará
PontoPoder

Episódio de queima de fogos por facção criminosa em Fortaleza repercute na Assembleia Legislativa

Deputados da base e da oposição protagonizam embate sobre a atuação do Governo do Ceará contra o crime organizado

Marcos Moreira e Bruno Leite
16 de Setembro de 2025
Jair Bolsonaro deixando o hospital DF Star em Brasília
PontoPoder

Bolsonaro deixa prisão domiciliar após passar mal

Ex-presidente teve quadro de pressão baixa, crise de soluços e vômito

Redação
16 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

Prefeito de Potiretama é condenado por incêndio criminoso; Cidade aguarda marcação de nova eleição

Já cassado em segunda instância no TRE-CE, Luan Dantas foi condenado na Justiça Comum

Inácio Aguiar
16 de Setembro de 2025
Bolsonaro, com semblante preocupado, encosta a palma da mão na testa
PontoPoder

Bolsonaro é condenado pelo TRF4 por discurso racista enquanto presidente da República

O ex-chefe do Executivo nacional terá de desembolsar R$ 1 milhão, retirar vídeos com conteúdos discriminatórios de suas redes sociais e se retratar publicamente com a população negra

Redação
16 de Setembro de 2025
Jorge Pinheiro, vereador de Fortaleza
PontoPoder

Jorge Pinheiro assume liderança da oposição na Câmara Municipal de Fortaleza

Ele assume no lugar de Priscila Costa, que fica na vice-liderança

Luana Barros
16 de Setembro de 2025
Vista área do parque do cocó em Fortaleza
PontoPoder

Plano Diretor de Fortaleza deve chegar à Câmara em novembro e travar tramitação de projetos paralelos

Outras discussões que alteram o Plano Diretor de forma pontual devem esperar definição de novas diretrizes

Bruno Leite e Luana Barros
16 de Setembro de 2025
Bolsonaro faz brincadeira racista com cabelo de apoiador:
PontoPoder

TRF4 julga Bolsonaro por racismo em fala sobre cabelo de apoiador: 'Criatório de barata'

Na época, então presidente se justificou, após repercussão, e disse em live que fala era uma 'piada'

Redação
16 de Setembro de 2025
STF
PontoPoder

PGR pede ao STF condenação de nove réus do 'núcleo 3' da trama golpista

Procurador-geral da República apresentou alegações finais nessa segunda-feira (15)

Redação
16 de Setembro de 2025