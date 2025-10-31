Diário do Nordeste
Ministro Alexandre Padilha em coletiva sobre possíveis fabricantes do antídoto para contornar intoxicação por metanol.

País

Governo identifica fabricantes do antídoto para contornar intoxicação por metanol em bebida

O governo federal encontrou três possíveis fabricantes do fomepizol, antídoto para intoxicação por metanol, na Índia e EUA

Redação 03 de Outubro de 2025
Foto da fachada da Santa Casa de Fortaleza

PontoPoder

Câmara Municipal aprova criação de cargos na comissão de intervenção da Santa Casa de Fortaleza

Medida regulamenta decreto que instituiu a intervenção, baixado em julho

Bruno Leite 17 de Setembro de 2025
pessoas protestam por bariátrica no sus, em fortaleza

Ceará

Acesso restrito: bariátrica pelo SUS representa só 10% das cirurgias no Ceará nos últimos cinco anos

Gabriela Custódio 17 de Setembro de 2025
Imagem de produção de medicamentos em planta da Fiocruz

Negócios

Produção da Fiocruz em Eusébio deve reduzir custo de medicamentos usados no tratamento contra o câncer

Com produção própria, medicamentos biológicos serão incorporados ao SUS com menor preço

Mariana Lemos 05 de Setembro de 2025
Foto mostra Plenário 13 de Maio durante votação na Assembleia Legislativa do Ceará

PontoPoder

Alece aprova criação de cargos na Secretaria de Saúde e recursos para o Hospital da PM no Ceará

Matérias do Executivo tramitaram em regime de urgência na Assembleia Legislativa, mas sofreram pedidos de vistas nas comissões

Marcos Moreira 02 de Setembro de 2025
Print da fachada da santa casa de sobral no google maps

Ceará

Santa Casa de Sobral é o primeiro hospital do Ceará que vai trocar dívidas por atendimentos no SUS

Também foi anunciada a aquisição de dois novos equipamentos para tratamento oncológico para o Ceará

Gabriela Custódio 29 de Agosto de 2025
Canetas Ozempic, com semaglutida, medicamento que foi analisado pelo SUS

Ser Saúde

Comissão veta inclusão de canetas emagrecedoras no SUS devido ao alto custo de tratamento

Segundo Conitec, comissão ligada ao Ministério da Saúde, custos poderiam chegar a R$ 7 bilhões em cinco anos

Redação 22 de Agosto de 2025
Jaleco com emblema do SUS

Papo Carreira

AgSUS abre concurso com 130 vagas e remuneração de até R$ 16 mil; saiba como se inscrever

Os salários oferecidos variam de R$ 4.000 a R$ 16.663,50

Redação 07 de Agosto de 2025
Ministro da Saúde Alexandre Padilha

Ser Saúde

Planos de saúde começarão a atender pacientes do SUS a partir de agosto; entenda como vai funcionar

Neste primeiro momento, o governo federal espera que R$ 750 milhões em dívidas sejam convertidas

Bergson Araujo Costa 28 de Julho de 2025
Daniela em um leito do Hospital Leonardo da Vinci acompanhada da filha

Ceará

Chilena passa mal em voo, pousa em Fortaleza e é atendida pelo SUS: 'Senti que não estava sozinha'

Daniela Paz Caro Galvez, 36, tem diabetes tipo 1. Ela voltava de férias da Espanha com a família quando sofreu um pico glicêmico no avião e precisou desembarcar de maneira emergencial

Luana Severo 24 de Julho de 2025
