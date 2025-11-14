Nasce no Hospital Universitário da Uece 1ª bebê de mãe transferida após incêndio no César Cals

Nasceu o primeiro bebê cearense no Hospital Universitário do Ceará (HUC), no bairro Itaperi, em Fortaleza. A pequena Maria Cecília veio ao mundo às 10h58 da manhã desta sexta-feira (14), com 2,735g e 45 cm. A mãe da bebê foi uma das gestantes transferidas do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), após o incêndio na subestação elétrica da unidade de saúde, na última quinta-feira (13).

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o médico obstetra Francisco Ricardo Freire Gadelha, que realizou o parto e trabalha no HGCC há 45 anos, afirmou ter sido um procedimento tranquilo e sem intercorrências, embora a gestante tenha tido um quadro de pré-eclâmpsia. “A bebê nasceu chorando e está saudável”, disse.

Segundo o profissional, a via de parto foi cesárea porque tinha um quadro de hipertensão arterial. Ela estava internada no hospital do Centro de Fortaleza desde o dia 30 de outubro. O parto foi realizado na 37ª semana da gravidez.

Nos primeiros minutos de vida, a pequena Maria Cecília recebeu notas 8 e 9 na Escala de Apgar, método que avalia as condições de vitalidade do recém-nascido. A nota máxima é de 10 pontos. “Ou seja, nasceu com uma nota boa”, disse o médico. A mãe da bebê também está com quadro de saúde estável e deve se recuperar nos próximos dias.

Incêndio no hospital

O incêndio no Hospital Geral Dr. César Cals durou cerca de 25 minutos e ocorreu na parte externa da unidade, na área das docas, onde fica a subestação de energia da instituição. Conforme a Secretaria da Saúde do Ceará, não houve vítimas no incidente.

No momento do tumulto, bebês que estavam internados foram “socorridos” para dentro do Beco da Poeira, um centro de comércio popular ao lado da unidade, e as incubadoras foram ligadas na energia no local. Ao fim do dia, mais de 117 bebês e 153 mães e acompanhantes — todos que estavam internados na instituição — foram transferidos para ao menos 6 outros hospitais da rede estadual e municipal de Fortaleza.

Com 97 anos de funcionamento, o HGCC é referência em obstetrícia e neonatologia, e possui mais de 290 leitos. Só de janeiro a setembro deste ano, realizou mais de 3 mil nascimentos, uma média de 338 por mês.