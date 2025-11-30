Governo reduz em R$ 4 a projeção do salário mínimo de 2026

O governo federal reduziu a projeção do salário mínimo para 2026, de R$ 1.631 para R$ 1.627. O valor é R$ 4 menor do que o anteriormente previsto.

Se a nova projeção do governo for confirmada, a atualização do salário mínimo em 2026 deverá ser de cerca de 7,2%, em comparação com o atual piso, que é de R$ 1.518.

Por que a redução?

A principal razão para a redução da projeção está ligada ao comportamento da inflação, um dos componentes da fórmula de correção do piso salarial.

Os preços de produtos e serviços no país têm subido menos do que o esperado, e a expectativa é de que a inflação deste ano seja menor do que a projeção original.

Cálculo e valor definitivo

O valor definitivo do salário mínimo deverá ser conhecido nos próximos dias, quando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) será divulgado.

No entanto, não deve haver muita variação em relação à nova projeção de R$ 1.627.

A fórmula de correção do piso salarial considera a inflação medida pelo INPC em 12 meses até novembro. Outro fator avaliado é o aumento do Produto Interno Bruto (PIB).

Pelas regras, o reajuste está limitado por um teto: ele não pode ultrapassar 2,5% acima da inflação, seguindo o arcabouço fiscal.

Impacto nos gastos federais

O salário mínimo é usado como referência para gastos federais, como aposentadorias, pensões, seguro desemprego e abono salarial. Teoricamente, a projeção menor tem o efeito de reduzir os gastos com aposentadorias, pensões e outros benefícios.

No entanto, ao enviar as novas projeções econômicas ao Congresso na última semana, o Ministério do Planejamento não solicitou uma redução desses gastos. Segundo a pasta, um eventual corte dependerá dos parlamentares.

O Ministério informou que cabe ao Congresso avaliar a conveniência e oportunidade de alterar as estimativas dos gastos previdenciários e sociais durante a tramitação do PLOA (projeto de Orçamento), visto que a atualização da projeção de gastos depende de outros fatores, como a variação da base de beneficiários.