Loterias acumuladas vão sortear R$ 80,3 milhões nesta semana

Seis jogos das Loterias da Caixa sorteados nessa sexta e sábado (28 e 29 de novembro) não tiveram ganhadores, e os prêmios acumularam.

Somando todas as modalidades, a estimativa da Caixa é pagar R$ 80,3 milhões em prêmios ao longo desta semana, caso haja acertadores.

Loterias acumuladas no sábado

- Quina – prêmio de R$ 2,3 milhões

Próximo sorteio: segunda-feira (1)

- Timemania – prêmio de R$ 56,5 milhões

Próximo sorteio: terça-feira (2)

- +Milionária – prêmio de R$ 10 milhões

Próximo sorteio: quarta-feira (3)

Loterias acumuladas na sexta-feira

- Dupla Sena – prêmio de R$ 1,5 milhão

Próximo sorteio: segunda-feira (1)

- Lotomania – prêmio de R$ 4 milhões

Próximo sorteio: segunda-feira (1)

- Super Sete – prêmio de R$ 6 milhões

Próximo sorteio: segunda-feira (1)

Timemania

A Timemania é a loteria com o maior prêmio acumulado. Para o próximo sorteio, na terça-feira (2), o valor previsto é de R$ 56,5 milhões.

No concurso 2325, do último sábado (29), o Time do coração foi o Campinense da Paraíba (PB). Já os números sorteados foram 11-13-40-42-66-67-73.

+Milionária

Para a próxima quarta-feira (3), a Milionária está com o prêmio acumulado em cerca de R$ 10 milhões.

No sábado (29), no concurso 307, a loteria sorteou os números 01-10-13-14-28-31 e os trevos sorteados foram 1 e 4.

Quina

Para a Quina, a estimativa de prêmio para o próximo sorteio, que será realizado nesta segunda-feira (1) é de R$ 2,3 milhões.

Os números que saíram no concurso 6890 neste sábado (29), foram 08-12-67-68-70.

Lotomania

A Lotomania também terá o seu próximo sorteio nesta segunda-feira (1). O prêmio acumulado está estimado em R$ 4 milhões.

O último sorteio, do concurso 2855, foi realizado na sexta-feira (28). Confira os números sorteados:

03-08-12-15-20

29-42-43-45-47

50-53-62-67-73

75-81-86-87-96

Dupla sena

Na próxima segunda-feira (1), a Dupla Sena pode premiar com R$ 1,5 milhão. No concurso 2892, sorteado na sexta-feira (28), não houve vencedor.

Os números sorteados no último concurso foram:

1º sorteio

02-09-13-16-25-43

2º sorteio

01-02-23-31-34-40

Super Sete

No sorteio 778 da sexta-feira (28), a Super Sete também acumulou. Assim, para esta segunda-feira (1) o valor do prêmio está estimado em R$ 6 milhões.

Os últimos números sorteados foram 8-2-0-8-3-8-5.

Para apostar e tentar ser um milionário

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa, além do Internet Banking Caixa para clientes do banco.

Todos os concursos são transmitidos a partir das 20h, pelo canal da Caixa no YouTube.