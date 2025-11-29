Diário do Nordeste
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6022, deste sábado (29/11); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:24)
Negócios
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Loteria Federal de concurso 6022 vai sortear um prêmio de R$ 500 mil. O sorteio acontece hoje (29/11), a partir das 19h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Resultado da Loteria Federal 6022 de hoje

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio, a partir das 19h.

Como jogar na Loteria Federal

Para apostar, é preciso escolher um bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. No momento da compra, é escolhido o número impresso no bilhete que quer concorrer.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que for adquirida.

O prêmio é concedido a quem acertar:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Qual dia e que horas sai o resultado do sorteio da Loteria Federal

Os sorteios das extrações da Loteria Federal são realizados às quartas e aos sábados, com prêmios principais de R$ 500 mil em uma única série.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1222 de hoje 29/11; prêmio é de R$ 1 milhão

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 25 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3550, deste sábado (29/11); prêmio é de R$ 7,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 32 minutos
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6890, deste sábado (29/11); prêmio é de R$ 1,4 milhão

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 32 minutos
cartela da mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2945 deste sábado (29/11); prêmio é de R$ 27,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 32 minutos
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1146 de hoje, 29/11; prêmio é de R$ 600 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
Há 33 minutos
Imagem mostra palestrantes e o mediador Egídio Serpa na primeira edição do Cresce Ceará.
Victor Ximenes

Com inscrição gratuita, Cresce Ceará debate comércio exterior; veja programação

O evento trará discussões práticas para quem exporta e importa.

Victor Ximenes
29 de Novembro de 2025
fotos de cartoes de diversos tipos de jogos da loteria, caixa economica.
Negócios

Loterias do dia podem pagar até R$ 102 milhões neste sábado (29)

O maior prêmio pode ser pago aos apostadores da TimeMania.

Redação
29 de Novembro de 2025
Negócios

Feira Mulher em Foco retorna em dezembro com três eventos em Fortaleza

Iniciativa é realizada pelo Diário do Nordeste e conta com patrocínio da Câmara Municipal de Fortaleza

Agência de Conteúdo DN
29 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Até 2050, Petrobras e petróleo moverão o Brasil, apesar do Ibama

Magda Chambriard, presidente da estatal, diz que a empresa manterá sua liderança na “transição energética justa”

Egídio Serpa
29 de Novembro de 2025
Foto de dinheiro e calculadora. Imagem usada para matéria sobre a segunda parcela do 13º salário.
Negócios

Saiba quando será paga 2ª parcela do 13º salário e como calcular

Parcela deve ser depositada até 20 de dezembro.

Redação
28 de Novembro de 2025
Lula em discurso durante evento levantando dedo ao lado de microfone. Imagem usada em matéria sobre pronunciamento do presidente para a TV.
Negócios

Lula fará pronunciamento na TV sobre isenção do Imposto de Renda

A transmissão terá duração de cerca de seis minutos; veja detalhes.

Redação
28 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3549, desta sexta-feira (28/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3549, desta sexta-feira (28/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
28 de Novembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 778 - Sorteio de sexta-feira, 28/11; Prêmio de R$ 5,7 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 778 - Sorteio de sexta-feira, 28/11; Prêmio de R$ 5,7 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 778 em 28/11 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
28 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2892 de hoje, sexta-feira, 28/11; prêmio é de R$ 1,3 milhão
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2892 de hoje, sexta-feira, 28/11; prêmio é de R$ 1,3 milhão

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2892 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 1,3 milhão.

A. Seraphim
28 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6889, desta sexta-feira (28/11); prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6889, desta sexta-feira (28/11); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
28 de Novembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2855 – Sorteio de sexta-feira, 28/11; Prêmio de R$ 3,0 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2855 – Sorteio de sexta-feira, 28/11; Prêmio de R$ 3,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2855 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
28 de Novembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (28/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
28 de Novembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (28/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
28 de Novembro de 2025
Foto que contém Amílcar Silveira, presidente da Faec. Ele está em primeiro plano, com blusa amarelo-claro e um boné azul-escuro.
Victor Ximenes

Amílcar Silveira é reeleito e fica na presidência da Faec até 2029

Reeleição do presidente ocorreu com chapa única.

Victor Ximenes
28 de Novembro de 2025
Funcionário do IBGE na frente de uma casa.
Papo Carreira

O que estudar para o processo seletivo do IBGE? Veja os conteúdos

Inscrições podem ser feitas até 11 de dezembro.

Redação
28 de Novembro de 2025
Na imagem, uma sala com uma pessoa falando enquanto olha para um slide, assistindo estão pessoas sentadas em cadeiras.
Papo Carreira

Cagece inscreve neste sábado (29) para cursos gratuitos

São 89 vagas para quatro cursos de dezembro.

Redação
28 de Novembro de 2025
Foto em posto de gasolina de Fortaleza.
Negócios

Operação investiga formação de cartel de postos de combustíveis em Fortaleza

MPCE cumpriu 20 mandados de busca e apreensão na Capital e no Rio de Janeiro.

Mariana Lemos e Paloma Vargas
28 de Novembro de 2025
Mão de pessoa segurando a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) brasileira em um ambiente com outras pessoas ao fundo.
Papo Carreira

Black Friday de empregos oferta vagas em diversos setores no Ceará

Evento acontece em Fortaleza e em diversos municípios do Estado até as 16 horas desta sexta (28).

Redação
28 de Novembro de 2025
Mãos segurando um smartphone com o logotipo e o nome 'Santander' em vermelho em uma tela branca, simbolizando banco digital ou aplicativo móvel.
Negócios

Banco Santander fora do ar? Usuários relatam problemas no Pix

Clientes relatam dificuldades em completar transações pelo app.

Redação
28 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Unimed Fortaleza inaugura nova UTI Adulta

Ela está instalada no Hospital Unimed Sul e oferece nove leitos, incluindo um de isolamento, equipe exclusiva e tecnologia de ponta

Egídio Serpa
28 de Novembro de 2025
Bolas de loteria coloridas com números sendo sorteadas em máquina transparente.
Negócios

Com Super Sete sorteando R$ 5,7 milhões, veja loterias do dia

Saiba quais são os principais prêmios da Caixa desta sexta (28).

Redação
28 de Novembro de 2025
Foto da fachada do Banco Master, que foi liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central por suspeita de esquema fraudulento.
Negócios

Colapso do Banco Master assusta investidores cearenses: 'A gente nunca imagina que vai acontecer'

Cearenses temem não receber devolução de dinheiro investido.

Redação
28 de Novembro de 2025