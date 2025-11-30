Aposta única leva prêmio de mais R$ 27 milhões da Mega-Sena; veja resultado

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite de sábado (29), o concurso 2945 da Mega-Sena, e uma aposta única levou o prêmio principal de R$ 27.233.418,65.

Os números sorteados foram: 02 - 01- 33 - 07 - 03 - 27.

No sorteio, uma aposta simples feita em uma lotérica em São Paulo levou sozinha o prêmio. Nas demais categorias os ressultados foram os seguintes:

5 acertos - 202 apostas ganhadoras: R$ 9.853,14.

- 202 apostas ganhadoras: R$ 9.853,14. 4 acertos - 10.041 apostas ganhadoras: R$ 326,73.

O próximo concurso será realizado na terça-feira (2), com prêmio estimado de R$ 3,5 milhões.

Probabilidades na Mega-Sena

A probabilidade de vencer varia em cada concurso conforme o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

No caso de um jogo simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 6,00, segundo a Caixa, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860.

Para quem faz a aposta maior, com 20 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 232.560,00, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292.