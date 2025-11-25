Diário do Nordeste
Com lance mínimo de R$ 50, Detran fará leilão de veículos e sucatas

Com 615 motocicletas e 167 veículos automotores, leilão terá início na segunda semana de dezembro.

Escrito por
Gabriel Bezerra* gabriel.bezerra@svm.com.br
Negócios
Uma imagem da porta de entrada do Detran com carros saindo
Legenda: Os interessados devem realizar o credenciamento antecipado no site do leiloeiro, aceitando as condições e termos de usos do sistema do arremate.
Foto: Nah Jereissati

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) divulgou edital do leilão de veículos apreendidos, removidos e/ou retirados por infração de trânsito, no Diário Oficial dessa segunda-feira (24).

No total, são 782 itens entre automóveis, motocicletas, caminhonetes e sucatas disponíveis, com lances a partir de R$ 50.

O leilão deve correr na segunda semana de dezembro, entre os dias 10 e 16, com horário de início previsto para as 9h. Os lances serão feitos unicamente on-line, na página oficial da Celso Cunha Leilões.

Veja edital do leilão Veja edital do leilão

Os materiais leiloados poderão ser vistos, no dia 9 de dezembro, no pátio do leiloeiro, das 9h às 16 horas.

Os interessados devem realizar o credenciamento antecipado no site do leiloeiro, aceitando as condições e termos de usos do sistema do arremate.

Não podem participar do leilão:

  • Servidores do Detran-CE, seus cônjuges ou companheiros(as) e parentes até o segundo grau.
  • O leiloeiro, seu cônjuge ou companheiro(a), parentes até o segundo grau e membros de sua equipe.
  • Pessoas físicas ou jurídicas impedidas de licitar e contratar com a administração.

Pessoas físicas podem fazer lance somente em veículos "documentáveis". Para lotes de sucata/material ferroso é obrigatório ser pessoa jurídica e comprovar o ramo de atividade específico.

Itens para leilão

Com 782 itens para leilão, sendo 615 motocicletas e 167 veículos automotores, os valores de lance variam entre R$ 50 e R$ 15 mil.

*Estagiário sob supervisão da editora Mariana Lazari.

Uma imagem da porta de entrada do Detran com carros saindo
