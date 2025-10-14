Um lote extra do abono salarial Pis/Pasep será liberado nesta quarta-feira (15) pelo governo federal. O benefício contemplará os mais de 1,6 milhão de trabalhadores que tiveram atraso nos dados enviados pelos empregadores e não foram beneficiados no calendário regular.

Conforme resolução do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que autorizou o lote, o montante distribuído será de R$ 1,5 bilhão e ficará disponível para saque até 29 de dezembro deste ano.

A autorização ocorreu para possibilitar que empresas e órgãos públicos tivessem um prazo maior para corrigir informações de funcionários no sistema oficial.

Veja também Negócios "Cabelo maluco" aumenta demanda nos salões e pode custar até R$300 em Fortaleza Papo Carreira Sindicato lança programa de capacitação de jornalistas com 80 vagas no CE Egídio Serpa Pesquisa Ipsos: avaliação “ruim” da economia cai de 70,6% para 62,5%

O que é o abono Pis/Pasep?

O abono Pis/Pasep é como um "14º salário" pago pelo governo federal aos trabalhadores com carteira assinada e que receberam até dois salários mínimos mensais no ano-base. O valor pode chegar a R$ 1,5 mil, equivalente a um salário mínimo, e varia de acordo com a quantidade de meses trabalhados.

O MTE detalha que os beneficiados devem estar inscritos no Pis/Pasep há pelo menos cinco anos e ter os dados corrigidos pelos empregadores no sistema eSocial ou Rais até junho deste ano.

Como consultar

Os valores estarão disponíveis para consulta no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br.