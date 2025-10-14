Diário do Nordeste
Sindicato lança programa de capacitação de jornalistas com 80 vagas no CE

Iniciativa gratuita é realizada em parceria com o Governo do Estado e certificação da UFC

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:58)
Papo Carreira
Imagem mostra participantes de capacitação de jornalistas
Legenda: Além das oficinas teóricas e práticas, os participantes desenvolverão projetos jornalísticos com impacto social
Foto: Divulgação Sindjorce

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Ceará (Sindjorce) está com inscrições abertas para o Programa Jovem Jornalista de Formação de Lideranças no Jornalismo Cearense. A iniciativa gratuita é voltada à capacitação de jovens jornalistas e estudantes do curso de Jornalismo com até 35 anos.

A programação acontece de 28 de outubro de 2025 a 5 de fevereiro de 2026, oferecendo 100 horas de atividades entre encontros presenciais, mentorias e ações on-line. Podem participar profissionais recém-formados e estudantes regularmente matriculados a partir do 6º semestre do curso de Jornalismo. 

São ofertadas 80 vagas, sendo 30 presenciais em Fortaleza e 50 participantes do interior do Estado, que acompanharão parte das atividades de forma remota, por meio da plataforma Zoom. Os participantes receberão certificação de curso de extensão universitária pela Universidade Federal do Ceará (UFC)

Os interessados podem se inscrever gratuitamente preenchendo um formulário on-line pelo site do Sindjorce, até o dia 24 de outubro. A divulgação dos selecionados será feita no dia 27 de outubro por e-mail e WhatsApp, com orientações sobre o início das atividades.

Aulas e oficinas

Os participantes terão aulas abordarão temas essenciais à prática jornalística contemporânea, como técnicas de reportagem, assessoria de comunicação, ética profissional, direitos trabalhistas, mercado de trabalho, democratização da comunicação e diversidade.

Conforme o Sindicato, serão 14 encontros presenciais de 5 horas cada, totalizando 70 horas de formação no auditório do Sindjorce, em Fortaleza. As atividades serão complementadas por 30 horas de mentorias e tutoria pedagógica on-line.

Além das oficinas teóricas e práticas, os participantes desenvolverão projetos jornalísticos com impacto social, a serem apresentados durante uma conferência final. A iniciativa conta com o apoio do Governo do Estado do Ceará, por meio da Casa Civil.

