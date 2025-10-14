Pesquisa Ipsos: avaliação “ruim” da economia cai de 70,6% para 62,5%

Última pesquisa What Worries the World” (o que preocupa o mundo), da Ipsos, sobre a percepção dos brasileiros a respeito da economia do país país deu um "respiro" no último mês de setembro. O levantamento mostrou uma queda na avaliação "ruim" da economia, de 70,6% em julho para 62,5% em setembro, e um aumento no otimismo para os próximos seis meses, com 52,5% acreditando que a economia estará mais forte.

Contudo, a melhora macroeconômica ainda não se reflete na mesma velocidade na vida pessoal dos cidadãos, com quase 7 em cada 10 (67,9%) considerando sua situação financeira pessoal "fraca" e o receio de perder o emprego apresentando tendência de alta.

A pesquisa, realizada com 25.775 adultos em 30 países, revela um cenário de contrastes no Brasil. Enquanto a visão sobre o futuro da economia nacional melhorou, com a expectativa de uma economia mais forte subindo 5 pontos percentuais desde julho, a realidade financeira individual permanece estagnada.

Um dos principais pontos de atenção foi o crescente receio de perder o emprego nos próximos 6 meses, que aumentou de 23,7% em julho para 29,5% em setembro. Esse indicador pode impactar diretamente a confiança do consumidor nos próximos meses.

Destaques da Pesquisa:

Geração X Cética: este grupo se destaca por ser o único que ainda não acredita em melhoras na situação econômica do país e está entre os mais preocupados com a perda do emprego (31,5%). O Paradoxo da Classe Baixa: apesar de ser a faixa da população mais preocupada com a perda do emprego (49,8%), é também uma das mais otimistas em relação à sua situação financeira pessoal futura, com 74,2% acreditando em melhora nos próximos 6 meses.

Otimismo Feminino e Jovem: As mulheres (75,5%) e a Geração Z (77,3%) estão entre os mais otimistas sobre a melhora da situação financeira pessoal futura.

Diretor sênior de clientes da Ipsos, Rafael Lindemeyer, analisa o resultado da pesquisa:

"Os dados de setembro mostram um interessante descompasso: uma luz de otimismo no cenário macroeconômico que ainda não aqueceu o bolso do consumidor. O aumento do receio de perder o emprego é um sinal de alerta que precisa ser monitorado de perto, pois indica que a melhora percebida na economia ainda parece distante da realidade diária de muitas famílias", afirma ele.