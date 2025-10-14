Tecnologia: do ensino básico ao vestibular do ITA cearense

Um evento imperdível será realizado na próxima quinta-feira, 16, ao meio-dia, no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza. Cristovam Buarque, ex-ministro da Educação; Tales de Sá Cavalcante, superintendente da Organização Educacional Farias Brito e presidente da Academia Cearense de Letras; e Felipe Bonfim, diretor regional Ceará da Associação dos Engenheiros do ITA (AEITA) e conselheiro fiscal do Fundo Patrimonial do Instituto Tecnológico de Aeronáutica falarão para empresários do Lide-Ceará sobre o seguinte e instigante tema: “Do ensino básico ao ITA. Como a educação pode transformar o Ceará e o Brasil”.

O debate, que será mediado pela presidente do Lide-Ceará, Emília Buarque, acontecerá no justo momento em que o Ceará e os cearenses acompanham, com viva ansiedade e interesse, a realização do primeiro vestibular da unidade do ITA em Fortaleza, que será a primeira fora da geografia da cidade paulista de São José dos Campos, onde se localiza sua sede. O vestibular, iniciado no último dia 5, prosseguirá com as provas dissertivas nos próximos dias 28 e 31.

(Prova dissertiva é uma avaliação escrita na qual o candidato expõe suas ideias e argumentos em texto corrido, desenvolvendo uma resposta a uma ou mais perguntas abertas sobre um tema. Diferentemente das provas objetivas, que focam em respostas curtas ou de múltipla escolha, a prova dissertativa avalia a capacidade de organização do conhecimento, argumentação e domínio da norma culta da língua portuguesa – ensina o Google).

Aurélio Buarque de Holanda tem dedicado sua vida política e acadêmica à melhoria das políticas voltadas para o ensino; Tales de Sá Cavalcante, por sua vez, comanda uma organização educacional que lidera o campeonato nacional de aprovação nos vestibulares do ITA; e Felipe Bonfim conhece em profundidade sua instituição. Esse trio inteligente deverá revelar alguns segredos do ITA e de seu método de ensino – pelo menos é a expectativa de quem foi convidado para o evento.

Sobre a importância do ITA, esta coluna lembra: o time de engenheiros da Casa dos Ventos, maior desenvolvedora brasileira de projetos de energias renováveis, comandada pelo empresário Mário Araripe, também graduado pelo ITA, é todo ele oriundo do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E todos escolhidos entre os melhores pelo próprio Araripe. Este detalhe é uma das razões do sucesso da Casa dos Ventos, à qual se associou há três anos a gigante francesa Total, que adquiriu 30% do seu capital.

Ao promover a reunião da próxima quinta-feira, 16, Emília Buarque e seu Lide acrescentam mais um esforço da elite econômica cearense no sentido de propagar as virtudes do ITA, que terá para o estado do Ceará e para sua capital Fortaleza a mesma dimensão e protagonismo que teve e tem para o estado de São Paulo e para São José dos Campos.

VEM AÍ MAIS UMA EXPOCARIRI PROMOVIDA PELA FAEC

Nos dias 30 e 31 deste mês e no dia 1º de novembro, no Campo Experimental de Barbalha, no Corredor dos Sabinos, a Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec) promoverá a ExpoCariri, que neste ano terá área três vezes maior do que a de 2024. No primeiro dia, haverá o 1º Simpósio da Bananicultura do Cariri; no segundo, o II Encontro de Mulheres do Agro da Região do Cariri; no terceiro e último dia, um sábado, o Encontro dos Produtores Rurais do Cariri.

Amílcar Silveira, presidente da Faec, revela que haverá, durante todo o evento, leilão de gado Nelore, vitrines vivas com exposição de plantas, Copa de Marcha de Mangalarga Machador, Shopping de Zebu em piquetes, exposição de máquinas, palestras e capacitações, pista de of road, gastronomia e cultura regionais e shows musicais.

“Todos os espaços da ExpoCariri foram comercializados com mais de um mês de antecedência, o que revela a grandiosidade e importância que ganhou esse evento, que se destina à valorização da atividade do produtor rural caririense”, disse à coluna Amílcar Silveira.

SHOPPING EUSÉBIO AGITA O MÊS DE OUTUBRO

O Shopping Eusébio preparou uma agenda especial e gratuita para o mês de outubro, que começou com uma programação especial para o Dia das Crianças, cumprida no último fim de semana.

De hoje, 14, até o dia 29, a Praça de Eventos recebe a Exposição Star Wars, com cenários, action figures e experiências interativas inspiradas na saga. A gerente de marketing do shopping, Iara Avelino, explica que o objetivo da programação é “criar momentos de conexão e alegria para toda a família, sem precisar sair da cidade”.

COOPERCON CEARÁ PROJETA CRESCIMENTO EM 2026

Vive um momento positivo o mercado da construção civil no Ceará, com bom desempenho em diferentes segmentos, mas ainda enfrentando entraves que podem frear seu ritmo. Quem o diz é o presidente CooperCon Ceará, Emanuel Capistrano, que aponta juros altos e escassez de mão de obra como os principais desafios atuais do setor até o ano de 2026.

Segundo ele, este ano de 2025 tem sido marcado por bons resultados em todas as frentes. “O mercado imobiliário do Ceará tem tido um desempenho muito bom, não só na área de casas populares, via programa Minha Casa, Minha Vida, mas também no médio e no alto padrões, que teê mostrado uma resposta expressiva em lançamentos e vendas”, afirma Capistrano.

AÇO CEARENSE NA LISTA DAS MIL MELHORES