"Cabelo maluco" aumenta demanda nos salões e pode custar até R$300 em Fortaleza

Atividade movimenta mercado no mês de outubro

Escrito por
Paloma Vargas paloma.vargas@svm.com.br
Negócios
Imagem dividida mostra duas cabeças de criança, uma com cabelo azul com planetas e foguete colados e outra com dois coques em formato de cupcakes rosas.
Legenda: Famílias buscam praticidade e atender desejo dos pequenos para o Dia do Cabelo Maluco.
Foto: Reprodução/ Cabelo Divertido

O mês de outubro, em que se comemora o Dia das Crianças, é uma grande oportunidade para o comércio faturar. Porém, engana-se quem acredita que a venda fica restrita aos brinquedos, roupas e doces. Acessórios de artesanato e serviços estão ganhando destaque por fazerem parte das atividades e brincadeiras propostas pelas escolas para entreter os pequenos.

Um desses movimentos que está, ano após ano, invadindo as timelines e a cabeça das famílias, é o "Dia do Cabelo Maluco". Segundo o setor, a procura por serviços relacionados ao evento aumenta entre 20% e 30% ao longo deste mês, enquanto a receita dos salões pode registrar alta de até 25%.

Segmentos correlatos também se beneficiam, com crescimento nas vendas de insumos e artigos utilizados nos penteados. Com mil ideias e criatividade, a criançada coloca os adultos à prova na execução dos projetos, mas nem sempre se tem tempo e habilidade para isso.

Assim, salões de beleza especializados estão ganhando espaço, oferecendo serviços que começam em R$ 70 e podem chegar a R$ 300.

A fotógrafa Liana Fontenele é uma dessas mães que acabou se vendo "maluca" com as atividades em comemoração ao Dia das Crianças. Afirmando não ter habilidades para fazer penteados, ela recorreu ao serviço profissional para ver sua filha Maria Cecília, de 6 anos, ter o sonho realizado: o cabelo de cupcakes.

"Ela ama esse dia do 'cabelo maluco', faz planos e escolhe. Avalio fazer no salão nota 10 de 10, pela praticidade para quem tem condição de custear", relata.

Liana ainda revela que a profissionalização pode fazer com que todos fiquem felizes. "Isso porque a mãe não precisa se desdobrar tanto para fazer algo que não tem segurança, e a criança tem o cabelo que tanto deseja", comenta.

Alta demanda 

Foi em um salão de beleza exclusivo para o público infantil, localizado no Parque Manibura, que Maria Cecília teve o desejo concretizado. No local, o investimento varia conforme a proposta.

Ideias mais simples custam a partir de R$ 70, enquanto produções mais elaboradas, cheias de detalhes e inovação, podem chegar a R$ 300.

De acordo com um dos administradores do salão, Natan Dote, o serviço ajuda pais e responsáveis a transformar a criatividade da criançada em realidade, sem estresse.

“Os pais trazem as ideias e nós cuidamos de fazer tudo acontecer, sempre mantendo a essência da brincadeira em família”, diz.

Menina com cabelo em formato de sorvete de casquinha colorido.
Legenda: Brilhos, cores e muita criatividade são exigências dos pequenos.
Foto: Reprodução/ Cabelo Divertido

Ele afirma que o mês que concentra essas atividades exige uma preparação especial, já que envolve o uso de objetos e acessórios que fogem da rotina tradicional do espaço.

Essa dedicação trouxe resultados expressivos, gerando aumento de até 30% no fluxo de clientes e um crescimento médio de 25% na receita mensal. 

"Além disso, a visibilidade do salão nas redes sociais praticamente dobra durante esses períodos, impulsionando novos atendimentos em datas comemorativas e festas de fim de ano", exemplifica, lembrando da fidelização dos clientes.

Dote ainda revela que, neste ano, o local firmou diversas parcerias com escolas da região, "ampliando o alcance das ações e garantindo que cada vez mais crianças possam participar dessa experiência encantadora". 

Em um salão infantil do bairro Fátima, o "cabelo maluco" tem se tornado um atrativo para os pais conhecerem os serviços do local. Com isso, foi notado um aumento no volume de serviços de até 20%.

Conforme a proprietária Perla Queiroz, os valores variam de acordo com o estilo pedido pelos pequenos, entre R$100 e R$150 por penteado.

Mulher arruma cabelo de menino em formato de iguana.
Legenda: Cabelereiros estão buscando ideias e criatividade para atender clientinhos exigentes.
Foto: Reprodução/ Planeta Criança

"Aqui buscamos fazer penteados criativos e divertidos, usando muitas cores, brilhos e muita imaginação. Além disso, desenvolvemos o penteado também com acessórios que os próprios pais trazem para personalizar mais ainda o estilo do filho", conta.

Mais serviços 

A coordenadora dos Cursos da Associação dos Cabeleireiros do Estado do Ceará, Jecilene Silva, afirma que esta ainda é uma atividade muito feita em família, mas que os salões observam mais uma oportunidade.

"Por enquanto está tudo sendo muito feito pelas mães, inspiradas em ideias da internet. Porém, há um grande potencial para se tornar um serviço fixo no mês das crianças", diz.

Ela ainda revela que este tipo de ação coletiva pode, inclusive, estimular que salões desenvolvam ainda mais suas "áreas kids".

Lojas aproveitam a "onda"

Uma rede de lojas de acessórios e artigos para artesanato com três unidades em Fortaleza está com um aumento de 40% nas vendas, desde setembro, por conta do "dia do cabelo maluco".

De olho nessa tendência, algumas opções foram confeccionadas pela rede, sendo vendidas por valores médios, de R$ 20 a R$ 30. 

Imagem mostra quatro arquinhos de cabelo com acessórios coloridos.
Legenda: Arquinhos prontos podem ser opção para quem quer gastar menos.
Foto: Reprodução/Instagram

Segundo o gerente administrativo, Franzé Lima, os artigos para customização são os mais vendidos nesse período. "As famílias vêm com a ideia e soltam a criatividade", diz.

Ele comenta que a empresa sempre trabalhou com datas e espera que esta atividade no mês das crianças tenha chegado para ficar. "É um mercado fabuloso, porque as crianças se empolgam", comenta. 

Entre os artigos mais procurados estão arquinhos, pompons, fitas e hastes. 

