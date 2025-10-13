Empresária cria negócio lucrativo com R$ 300 e revela como empreender com pouco dinheiro

Identidade, atendimento personalizado e muita paixão foram os diferenciais responsáveis pelo sucesso de Daniela Lima. Foi com apenas R$ 300 que a Nega Lora, como gosta de ser chamada, fundou a loja Nega Lora Acessórios, hoje referência em peças com personalidade em Belo Horizonte (MG).

A empreendedora ministrou palestra na Feira do Empreendedor e no Siará Tech Summit, nessa última sexta-feira (10). Os eventos, promovidos pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae/CE), ocorreram, simultaneamente, no Centro de Eventos do Ceará, de 8 a 10 de outubro.

O espírito empreendedor bateu à porta de Nega desde cedo, junto à necessidade de sobrevivência. Aos 7 anos, após um problema de saúde do pai, já vendia lacinhos de cabelo feitos pela mãe. Ao longo dos anos, os produtos comercializados variaram de roupas a frutas: para ela, nada era impossível de vender.

Veja também Negócios Por que o frango e o ovo ficaram mais baratos em Fortaleza? Veja os motivos Negócios Nath Finanças ensina como MEIs podem se organizar e guardar dinheiro; veja o passo a passo Negócios Reconhecimento da profissão de trancista deve gerar emprego e renda para mulheres no Ceará

Crescendo enquanto ajudava a mãe na barraca de vendas na tradicional Feira Hippie, localizada no centro de Belo Horizonte, Nega sonhava em ter o próprio quiosque no local.

Mais uma vez, a oportunidade veio acompanhada da dificuldade. Após ser abandonada pelo companheiro da época e com apenas R$ 300 no bolso, a empreendedora decidiu apostar no próprio sonho.

“Comecei com R$ 230, porque 70 reais eu tive que pagar a passagem do ônibus que eu fui para São Paulo. Fui e, com o pouco que eu tinha, comprei alguns relógios. Eu acreditei naquilo ali” Nega Lora Empreendedora

De mercadoria em mercadoria, Nega logo percebeu que sua praia eram os acessórios. No entanto, o sonho da empreendedora não era apenas vender, mas imprimir sua identidade única nas próprias peças.

Depois de muito esforço, estudo e tentativas de desenvolver, sozinha, as próprias bijuterias, hoje Nega é proprietária da Nega Lora Acessórios e produz cerca de 80% dos itens vendidos.

“O importante de verdade é acreditar, porque se você ficar esperando um momento de ter dinheiro, se não chegar esse momento, você vai abandonar seu sonho. A gente tem que ir com pouco mesmo”, aconselha.

O segredo para começar um negócio com pouco dinheiro

Para ela, o sucesso de um negócio está em fazer o que se ama. Mesmo já tendo uma boa estrutura para o seu negócio em uma loja física, Nega não deixa de comparecer à Feira Hippie todos os domingos.

“Às vezes a pessoa vê que a vizinha tá vendendo blusinha e fala: "Também vou vender". Você tá fazendo pelo dinheiro ou pelo que tá no seu coração? Então o diferencial do meu negócio é o meu coração", destaca.

"Todos os domingos eu tô na feira, acordo às 5 da manhã, me maquio, passo meu melhor perfume. As pessoas vêm de longe para me ver e eu não posso falhar com elas. Hoje o dinheiro corre atrás de mim, eu não corro atrás do dinheiro. É sobre não desistir, acreditar e seguir em frente com aquilo que você tem”, completa.

Outro diferencial apontado por Nega é o atendimento. Mais do que vender, a Nega Lora Acessórios oferece aos clientes uma consultoria.

Assim, a partir da análise de fatores como modelo de rosto, corte de cabelo, tom de pele, altura do pescoço e espaço do colo, o público pode adquirir a peça que mais se encaixa.

“Hoje, o atendimento é fundamental. É fundamental você olhar pro cliente e ver a pessoa que tá atrás daquele dinheiro. Porque aquela pessoa te indica, te ama, se sente parte do seu negócio. As pessoas não compram mercadoria, elas compram narrativa”, salienta Nega.

Sobre a Feira do Empreendedor e o Siará Tech Summit

A Feira do Empreendedor e o Siará Tech Summit são dois dos maiores eventos de negócios, inovação e tecnologia do Nordeste.

Os ambientes foram desenvolvidos para promover conexões e novas oportunidades, fortalecendo pequenos negócios e a transformação digital no Estado.

O objetivo dos eventos é reforçar o papel do Ceará como referência em empreendedorismo, tecnologia e desenvolvimento sustentável, além de projetar Fortaleza no mapa nacional e internacional da inovação.

Para isso, foram promovidas palestras, arenas de negócios, oficinas, hackathons, rodadas de crédito e painéis temáticos junto à presença de especialistas, empreendedores, investidores, startups e instituições de ensino.