Camilo Santana cita pré-candidatos ao Senado em sua base política para 2026: 'Vamos discutir isso'

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), mencionou possíveis nomes do seu grupo político que poderão disputar as duas vagas para representantes cearenses no Senado Federal em 2026. Em conversa com jornalistas, durante a inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC), no bairro do Itaperi, em Fortaleza, nesta quarta-feira (19), o petista afirmou que a questão ainda será discutida pelos aliados.

“Vamos discutir isso. Eleição é só no ano que vem. Claro que têm companheiros nossos, grandes nomes. Tem o [José] Guimarães, tem o Eunício [Oliveira], tem o Chiquinho Feitosa, tem o próprio Cid [Gomes]. Enfim, vamos trabalhar”, disse o auxiliar do Governo Lula.

Segundo Camilo, o foco do seu agrupamento no momento é dar andamento e realizar a entregas que são compromissos firmados com a população, a exemplo dos campi do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) de Fortaleza e da Universidade Federal do Ceará (UFC) na Praia de Iracema, o novo Hospital Universitário da UFC, mais institutos federais no Estado, além de escolas em tempo integral e creches.

Ausência de parlamentares

Ao longo da construção do Hospital Universitário do Ceará, parlamentares da bancada cearense no Congresso Nacional direcionaram recursos por meio de emendas. No entanto, somente quatro deputados federais — Mauro Benevides (PDT), Fernanda Pessoa (União), Zé Airton (PT) e Robério Monteiro (PDT) — e a senadora Augusta Brito (PT) estiveram na cerimônia que marcou a inauguração do equipamento.

Indagado sobre a ausência dos políticos, o ministro da Educação afirmou que a situação ocorreu devido a votações importantes no Parlamento federal. “Hoje não é feriado lá em Brasília”, disse Camilo. “Infelizmente, era a agenda do presidente, que vai viajar para o Japão, mas fizemos questão de agradecer a todos os parlamentares. Inclusive, tem uma placa aqui com o nome de todos eles, independente do partido ou do valor”, completou.

“A gente faz política assim, reconhecendo todos que colaboraram e aqui agradecendo muito ao presidente Lula, porque não basta só construir o hospital”, pontuou ele.

Conforme o ex-governador do Ceará, toda a obra custou quase R$ 700 milhões e, quando estiver em pleno funcionamento, uma quantia semelhante será desembolsada anualmente para manter a unidade de saúde operando.