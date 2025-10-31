Diário do Nordeste
Deputado federal Mauro Filho durante sessão da Câmara.

PontoPoder

Mauro Filho será relator do projeto do Governo Federal que reduz benefícios fiscais para empresas

Deputado cearense prevê arrecadação adicional de cerca de R$ 20 bilhões por ano aos cofres do Executivo.

Marcos Moreira 29 de Outubro de 2025
Imagem da Câmara dos Deputados para matéria sobre projeto de Licença menstrual é aprovado pela Câmara.

PontoPoder

Projeto que prevê licença menstrual de até dois dias é aprovado na Câmara

Medida vale a partir da apresentação de laudo médico.

Redação 29 de Outubro de 2025
Reunião em uma sala de comissões, com várias pessoas sentadas em torno de mesas de madeira, equipadas com microfones e monitores. Dois homens estão à frente, conduzindo os trabalhos, enquanto outros participantes acompanham e fazem anotações. Ao fundo, há pessoas em pé, incluindo fotógrafos e assessores. O ambiente é formal, com iluminação de teto e painel eletrônico mostrando “00:00”.

PontoPoder

Bancada cearense define critérios para distribuição de R$ 415 milhões em emendas em 2026

Parlamentares devem receber o governador Elmano de Freitas (PT) e representantes de instituições públicas para colher demandas.

Ingrid Campos; Beatriz Matos, de Brasília 28 de Outubro de 2025
Hugo Motta é um homem jovem, branco, de cabelo preto penteado para trás. Na foto, ele está de terno preto, camisa social azul clara e gravata azul.

PontoPoder

Câmara deve votar outro projeto sobre gratuidade de bagagem de mão; entenda

Recentemente, o Senado já aprovou um texto semelhante.

Redação 28 de Outubro de 2025
Ciro Gomes

PontoPoder

Retorno de Ciro Gomes ao PSDB vira alvo de pedido de impugnação dentro do partido

A chegada de Ciro ao PSDB tem gerado incômodos a tucanos históricos.

Beatriz Matos, de Brasília 23 de Outubro de 2025
Na representação, o PT acusa Eduardo Bolsonaro de violar o decoro parlamentar ao incitar a desobediência a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF)

PontoPoder

PT recorre a Plenário contra arquivamento de processo ético de Eduardo Bolsonaro

Na representação, partido acusa o filho do ex-presidente de violar o decoro parlamentar

Redação 23 de Outubro de 2025
foto de passageiro pegando bagagem de mão amarela no compartimento superior do avião.

PontoPoder

Senado aprova projeto que proíbe cobrança de bagagem de mão em voos

O texto determina as dimensões de bagagens que serão isentas de tarifas adicionais aos passageiros

Redação 22 de Outubro de 2025
Homem de terno azul, camisa branca e gravata azul escura fala ao microfone em um plenário. Ele segura um papel com anotações impressas. Ao fundo, há parte de um brasão nas cores verde, azul e amarelo e letras em relevo na parede de madeira.

PontoPoder

Após fala de André Fernandes, Apóstolo Luiz Henrique rebate: ‘Igreja tem arrancado muitos do crime'

O deputado estadual reforçou o seu posicionamento “em defesa da vida” e da ressocialização

Ingrid Campos e Igor Cavalcante 20 de Outubro de 2025
Lula de camisa azul em uma entrevista. Ele aparece usando um microfone de lapela

PontoPoder

Lula diz que rejeição de MP fiscal é 'derrota imposta ao povo brasileiro'

A proposta previa a arrecadação de R$ 20,9 bilhões e o corte de R$ 10,7 bilhões em gastos públicos para 2026

Redação 09 de Outubro de 2025
Dois homens de terno estão sentados lado a lado em ambiente formal, em conversa próxima. Alcolumbre usa gravata vermelha estampada e o Hugo Motta gravata azul, óculos e crachá. Ao fundo, outros homens de terno desfocados.

PontoPoder

O que explica a crise entre Câmara e Senado e como isso influencia nas estratégias para 2026

O PontoPoder conversou com cientistas políticas para entender quais os desdobramentos do tensionamento entre as duas casas legislativas

Luana Barros 05 de Outubro de 2025
