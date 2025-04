Insistência de Cid em Júnior Mano vira 'bode na sala' para a articulação governista de 2026

As constantes declarações do senador Cid Gomes (PSB) no sentido de emplacar o deputado federal Júnior Mano, seu correligionário, como candidato ao Senado na chapa governamental de 2026 já está se transformando em um "bode na sala" para o grupo que hoje comanda o Palácio da Abolição. A expressão descreve bem o cenário: o nome de Mano é visto como um problema incômodo que será necessário resolver para evitar fissuras no centro da base aliada.

Até o momento, o senador tem ignorado gestos repetitivos de lideranças como o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), do governador Elmano de Freitas (PT), e até o presidente estadual do PSB, Eudoro Santana, que já manifestaram publicamente a preferência pelo próprio Cid para a disputa da vaga. Durante o evento, inclusive, Eudoro voltou a defender a tese.

Nos bastidores, a avaliação é que as sinalizações de Cid já têm causado um movimento reverso para tentar preparar a "retirada do bode da sala", sob pena de levar o conflito a muito perto do pleito de 2026.