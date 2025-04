Câmara de Vereadores de Fortaleza homenageia centenário de Edson Queiroz em sessão solene

A Câmara Municipal de Fortaleza (Cmfor) fará uma sessão solene nesta terça-feira (29) em homenagem ao centenário de nascimento de Edson Queiroz, um dos empresários mais marcantes da história do Ceará. A cerimônia será às 18 horas, conduzida pelo presidente da Casa, o vereador Leo Couto (PSB).

Além de autoridades políticas do Estado, estão presentes familiares do industrial, que receberão a homenagem. Também é prevista uma apresentação da camerata e do coral da Universidade de Fortaleza (Unifor), fundada por Edson Queiroz.

"Edson Queiroz foi um homem visionário, pensava muito à frente do seu tempo e ajudou a transformar o desenvolvimento socioeconômico de Fortaleza e do Ceará. Fundou empresas que são sucessos em seus ramos de negócio até os dias atuais, sem deixar de assistir à população do Estado por meio de projetos de inclusão e capacitação. Seu legado é referência na educação, na indústria, no empreendedorismo e na comunicação. Nada mais justo que reconhecermos e homenagearmos essa referência de cidadão", comentou Leo Couto.

Legado de Edson Queiroz

Edson Queiroz nasceu em abril de 1925, em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Foi casado com Yolanda Queiroz e, com ela, teve seis filhos: Airton, Myra, Edson Filho, Renata, Lenise e Paula.

O empresário foi pioneiro, no Ceará, na distribuição de gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha, contribuindo para a substituição de fogões a lenha por botijões de gás.

Ele também criou a Esmaltec, que desenvolve eletrodomésticos de qualidade e com custo-benefício acessível à população, e foi o responsável por fundar a Unifor.

Além disso, instalou o Sistema Verdes Mares de comunicação, que congrega veículos como a Rádio Verdinha, a TV Diário, o Diário do Nordeste e a TV Verdes Mares.

Edson faleceu em 1982, vítima de um acidente aéreo na Serra de Aratanha, em Pacatuba.

Homenagens

O centenário do empresário cearense, celebrado neste mês de abril, também foi homenageado por outras casas legislativas, como a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), no último dia 15, e em sessão conjunta no Congresso Nacional, no dia 9.

Durante todo este ano, diversas atividades, incluindo palestras e concursos, ainda serão realizadas para celebrar o legado do industrial.

Serviço

Sessão solene em alusão ao centenário de Edson Queiroz

Data: 29 de abril

Horário: 18h

Local: Câmara Municipal de Fortaleza (Cmfor) - Rua Dr. Thompson Bulcão, 830 - Eng. Luciano Cavalcante