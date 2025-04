Centenário de Edson Queiroz é celebrado em sessão na Assembleia Legislativa do Ceará

As comemorações pelo centenário do nascimento do empresário Edson Queiroz continuam. Na tarde desta terça-feira (15), o industrial recebeu homenagem na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A sessão solene foi aberta ao público e ocorreu no Plenário 13 de Maio, com a presença de familiares de Edson Queiroz, além de parlamentares e personalidades cearenses.

A sessão foi requerida pelo presidente da Casa Legislativa, deputado Romeu Aldigueri (PSB), subscrito pelos deputados estaduais Salmito Filho, Heitor Férrer, Danniel Oliveira, Bruno Pedrosa, Guilherme Sampaio e De Assis Diniz.

Para Aldigueri, Edson Queiroz "é um dos maiores cearenses do século XX" e um "homem à frente do seu tempo". "O desbravador de talentos, o homem que pensava 24 horas em gerar oportunidades, negócios, emprego e renda no Ceará e no Brasil [...]. Ele deixou um legado e um grupo que inspira, que faz empreendedorismo com responsabilidade social e que cravou e crava marcas no país", comentou em entrevista antes da homenagem.

A vice-presidente da Fundação Edson Queiroz, Manoela Queiroz Bacelar, destacou que o empresário cearense criou a Universidade de Fortaleza (Unifor), "que impacta a vida de milhares de pessoas". Para ela, a solenidade é "uma reafirmação e o reconhecimento do trabalho deste filho de Cascavel, que mudou com seu trabalho, com a sua determinação, com a sua coragem e com a sua ousadia a realidade não só do Ceará, como da região do Nordeste e também do Brasil".

Veja também Jeritza Gurgel CAPTEI: Congresso Nacional Prestigia Centenário de Edson Queiroz PontoPoder Centenário de Edson Queiroz é celebrado em sessão solene no Congresso Nacional

Edson Queiroz Neto, presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz (GEQ), esteve presente na sessão e ressaltou que o momento é "um importante reconhecimento que a gente está fazendo ao fundador do GEQ, meu avô Edson Queiroz. "No último século, [Edson Queiroz] foi um grande entusiasta no nosso estado e contribuiu de forma decisiva para o desenvolvimento do nosso estado, tanto na parte industrial quanto na parte de desenvolvimento de pessoas na fundação Edson Queiroz e seus empreendimentos", pontuou.

A secretária estadual de Direitos Humanos, Socorro França, que representou o governador do Ceará, Elmano de Freitas, destacou o envolvimento e o compromisso de Edson Queiroz com os negócios e com a sociedade. "Não tinha hora para trabalhar. Um homem visionário, não só no desenvolvimento econômico e humano, mas sobretudo na educação. Isso nos comove e nos deixa extremamente felizes de saber que a história dele vai continuar sendo contada pela família e pelas pessoas que o admiram".

Legenda: Solenidade em homenagem ao empresário Edson Queiroz contou com a presença de familiares e amigos. Entre eles, o presidente executivo do GEQ Carlos Rotella e o diretor superintendente do SVM Ruy do Ceará. Foto: Kid Júnior

A solenidade na Alece contou ainda com a presença de familiares de Edson Queiroz, como os netos Igor Queiroz Barroso - acompanhado de sua esposa Aline Félix Barroso; Otávio Queiroz - acompanhado de sua esposa Adriana Queiroz; Felipe Queiroz Barroso; e o genro Silvio Frota.

Assista à sessão solene

Homenagens

Na semana passada, o centenário de Edson Queiroz foi homenageado em uma sessão solene conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, realizada na sede do Congresso Nacional, no dia 9 de abril.

Durante todo este ano, diversas atividades, incluindo palestras, concursos e a inauguração do museu do Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz, ainda serão realizadas para celebrar o legado do industrial.

Quem era Edson Queiroz?

Edson Queiroz nasceu no dia 12 de abril de 1925, em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza. Conhecido como um dos maiores cearenses do século XX, ele construiu um dos maiores conglomerados empresariais do País, o GEQ, que atua em diferentes setores, entre gás, água mineral, eletrodomésticos e comunicação.

Edson foi o pioneiro na distribuição de gás liquefeito de petróleo (GLP) no interior nordestino, revolucionando o cotidiano de milhões de famílias e impulsionando a industrialização em um período em que poucos acreditavam no potencial econômico do Ceará.

Ele também foi protagonista no desenvolvimento educacional do Estado ao fundar a Unifor, referência nacional em ensino superior, pesquisa e extensão.

Além disso, é reconhecido por seu comprometimento com as artes, a cultura e ações filantrópicas.

>> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil.