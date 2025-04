Golpistas se passam por governador Elmano e pedem R$ 100 para pagamento de servidores

O governador Elmano de Freitas (PT) denunciou, nesta segunda-feira (28), que golpistas estão usando o nome dele para tentar enganar vítimas, ao enviar mensagens pedindo dinheiro para completar o pagamento dos servidores.

"Olá, aqui é Elmano de Freitas, governador do Estado do Ceará", inicia o texto. Em seguida, o falso chefe do Executivo cearense explica que, devido a um equívoco em uma transferência via Pix, precisaria de R$ 100 para completar o valor destinado à remuneração dos funcionários.

"Poderia, por gentileza, colaborar? Reembolsarei o valor na próxima segunda-feira", finaliza a mensagem.

"Estão se passando por mim. Não caiam em golpes. Se você receber essa mensagem, denuncie", divulgou Elmano ao compartilhar, nas redes sociais nesta manhã, a captura de tela do texto do golpe.

Legenda: Político alertou seguidores sobre golpe usando seu nome Foto: reprodução

O Diário do Nordeste solicitou mais informação sobre a investigação do caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda retorno.

