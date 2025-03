Camilo se emociona ao relembrar anúncio do HUC durante crise com Governo Bolsonaro e critica oposição no Ceará

O ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), se emocionou ao discursar, nesta quarta-feira (19), no evento de inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC), ao relembrar período em que anunciou o início da obra, em 2021.

"Eu me lembro, em 2021, para lançar a pedra fundamental, na época um governo negacionista que nunca ajudou em nada o Governo do Ceará", disse o petista que, à época, trocou farpas com o ex-presidente Jair Bolsonaro em diferentes ocasiões, durante o enfrentamento da pandemia de Covid-19.

O primeiro pilar do HUC foi implantado em junho de 2021, com a presença do então secretário da Saúde, Dr. Cabeto, como parte de uma proposta de modernização da saúde no Estado.

Em seu discurso, ele também agradeceu ao ex-governador Rui Costa, atual ministro da Casa Civil. "Ele sabe o que a gente sofreu na pandemia", afirmou.

"A minha emoção é grande. Talvez seria impossível colocar um hospital desses para funcionar. Custou quase R$ 700 milhões de reais para ser construído e equipado, ele vai custar quase isso por ano quando estiver em pleno funcionamento", pontuou.

O ex-governador ainda fez agradecimentos à bancada federal do Ceará por destinar recursos de emendas para a obra.

Críticas à oposição

Camilo também fez críticas à oposição no Ceará. Ele ressaltou a importância da oposição para fiscalizar e dar sugestões e disse que é preciso "ter uma oposição responsável".

"Eles estavam torcendo para que a gente não pudesse abrir o hospital. Enquanto eles estão mentindo nas redes sociais, nós estamos trabalhando pelo povo cearense", afirmou.

O petista ainda fez menção ao alinhamento político entre Prefeitura de Fortaleza, Governo do Estado e Governo Federal. "Vejam bem a importância do alinhamento. O prefeito Evandro esteve com o presidente já esse ano, por duas vezes, e levou o problema do IJF (...) Só recebia 80 milhões de reais por ano do governo federal, e o presidente veio aqui hoje para dizer que a partir de hoje estamos colocando mais R$ 200 milhões de reais para que o IJF possa atender a população de Fortaleza e do Ceará", disse Camilo