Com 10 mil votos de diferença, Fortaleza tem a eleição para prefeito mais acirrada em 24 anos

Com uma diferença de 10.838 votos entre o candidato vencedor Evandro Leitão (PT), prefeito eleito, e André Fernandes (PL), Fortaleza teve a votação para a Prefeitura mais acirrada dos últimos 24 anos em uma decisão no segundo turno.

Na Capital, desde as eleições de 2000, esse é o 6º pleito cuja decisão sai no segundo turno. Até a votação deste domingo (27), a menor diferença registrada nesse intervalo de tempo entre um candidato e outro era de 43,7 mil votos em 2020, com a vitória de José Sarto sobre Capitão Wagner.

Veja também PontoPoder Eleições 2024 em Fortaleza: Evandro Leitão é eleito novo prefeito PontoPoder Ao votar, Evandro Leitão se diz otimista: 'Fortaleza irá dar uma grande resposta' PontoPoder André Fernandes (PL) vota e diz que em sua gestão 'vai chamar muita gente com experiência'

Evandro foi eleito, neste domingo, com 50,38% dos votos válidos. André obteve 49,62% do total de votos válidos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Mudanças do primeiro para o segundo turno

Em relação ao primeiro turno, Evandro conseguiu um incremento de 235.959 votos, já que obteve 480.174 votos (34,33%) e no segundo atingiu 716.133 votos (50,38%).

Já André Fernandes obteve no primeiro turno 562.305 votos (40,20%) e 705.295 votos (49,62%), um aumento de 142.990 votos.

Decisões Fortaleza

Desde 2000, nas eleições municipais de Fortaleza, a decisão sobre quem passaria a ocupar o Paço Municipal só não foi para o segundo turno em 2008. Nesse pleito específico, a então prefeita Luizianne Lins (PT) tentava reeleição e venceu na primeira etapa.

Confira o histórico dos resultados das disputas em Fortaleza

Resultado 2020 - 2º turno

José Sarto (PDT): 668.652 votos

Capitão Wagner (Pros): 624.892 votos

Diferença: 43.760 votos

Resultado 2016 - 2º turno

Roberto Cláudio (PDT): 678.847 votos

Capitão Wagner (PR): 588.451 votos

Diferença: 90.396 votos

Resultado 2012 - 2º turno

Roberto Cláudio (PSB): 650.607 votos

Elmano de Freitas (PT): 576.435 votos

Diferença: 74.172 votos

Resultado 2004 - 2º turno

Luizianne Lins (PT): 620.174 votos

Moroni Torgan (PFL): 483.085 votos

Diferença: 137.089 votos

Resultado 2000 - 2º turno

Juraci Magalhães (PMDB): 512.655 votos

Inácio Arruda (PCdoB): 437.271 votos

Diferença: 75.384 votos