Quem é Evandro Leitão, o novo prefeito eleito de Fortaleza

Evandro Leitão (PT) conquistou o comando do Executivo Municipal de Fortaleza no segundo turno das eleições municipais, neste domingo (27). Essa é a primeira vez que ele participa de uma disputa majoritária.

Natural de Fortaleza, Evandro de Sá Barreto Leitão tem 57 anos e concorreu pela primeira vez a um cargo eletivo em 2010, quando disputou uma vaga na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Porém, não conseguiu alcançar a titularidade do mandato naquele pleito, ficando na suplência do PDT, seu primeiro partido político. Em 2014, no entanto, ele tentou mais uma vez e foi eleito deputado estadual pela primeira vez.

Veja também PontoPoder Eleições 2024 em Fortaleza: Evandro Leitão é eleito novo prefeito PontoPoder [OFF] Quem é a nova vice-prefeita de Fortaleza?

No Parlamento Estadual, o candidato do PT alcançou três mandatos consecutivos (na eleição de 2014, 2018 e 2022), foi líder do governo Camilo Santana no primeiro mandato e, atualmente, está como presidente da Alece. Todavia, antes dos mandatos no Legislativo, já acumulava passagens de gestão, tendo sido presidente do Ceará Sporting Club (2008-2015) e secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social do Ceará (STDS), de 2011 a 2013.

Evandro Leitão é formado em Ciências Econômicas e em Direito, com pós-graduações em Gestão Pública e Marketing, além de ser servidor público da Secretaria da Fazenda (Sefaz), onde é lotado como auditor adjunto. Na eleição de 2024, Leitão concorreu pela primeira vez à Prefeitura de Fortaleza após ter se filiado ao PT em dezembro de 2023, fazendo com que o partido retorne ao comando do Paço Municipal depois de 12 anos desde o fim da gestão de Luizianne Lins (PT).

Composição

Evandro foi lançado como candidato na disputa após enfrentar um duelo interno com Luizianne Lins pela postulação do PT. A petista foi pré-candidata, mas retirou seu nome do pleito interno poucos minutos antes da escolha de Evandro. Com apoio do ministro Camilo Santana (PT), ele conseguiu reunir um amplo leque de partidos na sua coligação, formada pela Federação PT/PC do B e PV/ PP/ PSB/ PSD/ Republicanos e MDB.

A vice escolhida para compor a chapa foi a Gabriella Aguiar (PSD), médica geriatra e deputada estadual. Oriunda de família com tradição política, ela é filha do ex-vice-governador do Ceará Domingos Filho e da prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar. Também é irmã do deputado federal Domingos Neto. Todos integram o PSD.

Veja também PontoPoder Evandro Leitão: conheça o candidato a prefeito de Fortaleza em 2024

Diante da disputa acirrada com André Fernandes (PL) no segundo turno, uma comitiva de prefeitos do Interior adentrou à campanha do petista na Capital para fortalecer seu nome no páreo.

Além deles, a ex-prefeita e deputada federal Luizianne Lins participou pela primeira de um ato de campanha de Evandro, durante uma agenda com o presidente Lula (PT) na Praça do Ferreira. Candidatos derrotados também embarcaram na candidatura do petista, caso de Técio Nunes (Psol) e George Lima (Solidariedade), bem como vereadores que estão no exercício do mandato e eleitos.