Eleições 2024 em Fortaleza: Evandro Leitão é eleito novo prefeito

QUEM É EVANDRO LEITÃO?

O petista também é servidor público lotado na Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz). Tem, ainda, bacharelado em Ciências Econômicas pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e em Direito pela Faculdade Integrada do Ceará (FIC). É pós-graduado em Gestão Pública pela Secretaria da Administração do Ceará, e em Marketing pela Bolsa de Valores Regional.

Antes de se tornar deputado, Leitão atuou como Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Ceará, entre 2011 e 2013, durante o segundo mandato do ex-governador Cid Ferreira Gomes.

O prefeito eleito também foi presidente do Conselho Consultivo do Fundo de Financiamento às Micro, Pequenas e Médias Empresas do Estado do Ceará (FCE); do Conselho de Administração do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho do Estado do Ceará (IDT); do Conselho Cearense do Artesanato e da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional do Ceará (CAISAN). Fora da política, ele passou pela presidência do Ceará Sporting Club.