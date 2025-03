Elmano reúne adversários políticos Romeu Aldigueri e Sérgio Aguiar durante visita a Camocim

Eleitores da região de Camocim foram surpreendidos, nesta quarta-feira (12), com um vídeo dos deputados estaduais Sérgio Aguiar (PSB) e Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), de "carona" com o governador Elmano de Freitas (PT). A surpresa ocorreu porque os dois parlamentares são adversários históricos no litoral oeste e já travaram vários embates no plenário da Alece.

Acomodados lado a lado nos assentos traseiros do automóvel do governador, Sérgio e Romeu ainda dividem espaço com a atual prefeita de Camocim, Betinha (PSB). A gestora municipal foi reeleita no ano passado com apoio de Aguiar, derrotando Euvaldete Ferro (PT), apoiada por Romeu.

Apesar das disputas locais, os deputados acompanharam Elmano na entrega de tablets para estudantes da região. O petista anunciou que, ao todo, serão 5 mil equipamentos para alunos do Ensino Médio.

Elmano avisou ainda que, por conta da agenda de entregas e inaugurações, a live nas redes sociais foi cancelada.

Nos comentários da publicação, alguns seguidores do governador aproveitaram para comentar o episódio.

"Todos em prol de Camocim", comentou um internauta. "O fã clube ficou confuso", comentou outro. "Uma felicidade monstra aí do Sérgio ao lado do Romeu", brincou outro.