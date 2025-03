Reforma administrativa não vai ter custo orçamentário e deve ser votada até sexta (14) na CMFor, diz Leo Couto

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Leo Couto (PSB), falou que a reforma administrativa, enviada pelo prefeito Evandro Leitão (PT), não terá oneração financeira para o Município e deve ser votada até o final desta semana. A declaração do político aconteceu nesta terça-feira (11), durante uma coletiva de imprensa.

“Não vai ter nenhum tipo de oneração financeira. É importante a gente colocar isso também para a população”, frisou Couto em conversa com os jornalistas. Nas palavras dele, todo o projeto prevê uma “readequação na parte administrativa”, elaborada a partir de pontos indicados pelos auxiliares do prefeito.

Ele deu ênfase para aspectos que julgou serem relevantes na matéria, a exemplo das novas pastas das Mulheres, da Proteção Animal e das Relações Comunitárias.

“Outro ponto importante que eu queria também ressaltar é autonomia que as 12 regionais terão. Antes, para fazer um tapa-buraco, para fazer uma questão de iluminação, tinha uma grande burocracia, tinha que se sujeitar à Seger [Secretaria Municipal da Gestão Regional]”, continuou.

Leo Couto defendeu que a autonomia que a gestão pretende dar aos secretários responsáveis pelas regionais com a reforma administrativa vai proporcionar “mais celeridade” na resolução de problemáticas nos territórios da cidade.

A matéria foi encaminhada nesta terça com um pedido de urgência, lida extrapauta no Plenário Fausto Arruda, na sessão realizada durante a manhã e logo encaminhada para as Comissões da Casa Legislativa.

A previsão, segundo revelou o chefe do Legislativo municipal, é que ela seja votada até a sexta-feira (14). “Acreditamos que até o final da semana ela vai ser apreciada”, pontuou o político.

