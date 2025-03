CMFor e Alece fazem minuto de silêncio pela morte do narrador esportivo Júlio Sales

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) prestaram um minuto de silêncio, durante as sessões ordinárias desta terça-feira (11), pela morte do radialista Júlio Sales. O profissional atuava na cobertura esportiva e seu falecimento aconteceu durante a manhã.

Na Alece, a homenagem dos parlamentares pela partida de Sales foi solicitada pelo presidente da Casa Legislativa, o deputado Romeu Aldigueri (PSB), que destacou a relevância de Sales para a comunidade cearense.

Durante sua fala, Aldigueri ressaltou que o radialista era querido pelos fãs do esporte e uma das maiores vozes do rádio esportivo do estado.

Já na CMFor, a homenagem aconteceu por provocação do vereador Adail Júnior (PDT). Ele presidia a plenária no momento em que recebeu a informação.

“Gostaria de registrar o falecimento, agora a pouco, do radialista Júlio Sales, da (Rádio) Assunção. Já passou por várias AM e FM”, disse o político, antes de solicitar o ato aos colegas.

Ao que afirmou Adail, ele iria protocolar um requerimento para que, a partir da aprovação dos demais, a Câmara Municipal enviasse votos de pesar aos familiares do narrador esportivo.

Júlio Sales lutava contra um câncer. Ele tinha 83 anos e dedicou 70 deles à comunicação. Natural de Belém (PA), sua mudança para o Ceará aconteceu ainda jovem, onde se tornou conhecido pelo trabalho no rádio.