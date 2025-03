Resultado final da enquete BBB 25 mostra quem deve ir para a 'Vitrine do Seu Fifi'

A sister Vitória Strada é apontada como a preferida para ir à "Vitrine do Seu Fifi" conforme enquete realizada pelo Diário do Nordeste. A nova dinâmica no Big Brother Brasil (BBB) 25 consiste em deixar a participante um dia em uma dinâmica similar a "Casa de Vidro", em contato com o público do programa.

Até as 20h30 desta quarta-feira (12), ela aparece com 33,1% dos votos. Já Guilherme, também conhecido com o "genro", está em segundo lugar, com 32,9% dos votos.

Legenda: Enquete do Diário do Nordeste não interfere no resultado oficial do programa Foto: Reprodução

Dentre outras opções que aparecem com mais votos, estão: Eva (8,9%); Vilma (8,6%), e Aline (6,8%).

O resultado será anunciado por Tadeu Schmidt na noite desta quarta. Vale lembrar que os votos desta enquete não interferem no resultado oficial do programa.

Veja também Zoeira Tadeu Schmidt anuncia a 'Vitrine do Seu Fifi' no BBB 25; entenda a dinâmica Zoeira Quem saiu do BBB 25? Thamiris é eliminada com 61,73% dos votos no 8º paredão

Como funciona a dinâmica da 'Vitrine do Seu Fifi'?

O espaço "Vitrine do Seu Fifi" será comandado pelo RoBBB Seu Fifi, o robô "fofoqueiro" da edição, responsável por repassar informações internas aos confinados. "Alguém vai deixar a casa na quinta-feira e vai passar um tempo nessa vitrine. Só passando tempo, ouvindo as fofocas que vocês quiserem contar", explicou Tadeu.

A votação segue aberta e também definirá que o jogador escolhido pelo público vai voltar ao confinamento imune.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.