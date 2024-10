Quem é Gabriella Aguiar, a nova vice-prefeita de Fortaleza?

Com 50,38% dos votos válidos, Evandro Leitão (PT) conquistou o cargo de chefe do Executivo municipal de Fortaleza nas eleições deste domingo (27). Na chapa com o político, como vice-prefeita eleita, está Gabriella Aguiar, 34 anos, do PSD.

Gabriella é médica geriatra e está em seu primeiro mandato como deputada estadual. Suas origens são de tradicional família política: ela é filha do ex-vice-governador do Ceará, Domingos Filho, e da prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar. Além disso, é irmã do deputado federal Domingos Neto e neta do ex-prefeito de Tauá, Domingos Aguiar.

Veja também PontoPoder Quem é Evandro Leitão, o novo prefeito eleito de Fortaleza PontoPoder Quem é Cristiane Sales Leitão, a nova primeira-dama de Fortaleza? PontoPoder Quais são as principais promessas do novo prefeito eleito de Fortaleza

Na medicina, a parlamentar soma experiências de residência em clínica médica no Hospital Geral de Fortaleza e em geriatria no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP).

Natural de Fortaleza, ela também é mestre em Ciências Médico-Cirúrgicas pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e atua como professora de Geriatria na Unichristus e integrante do corpo clínico dos hospitais Waldemar de Alcântara e HGF.

Gabriella deu à luz sua segunda filha, Sara, a dois dias do primeiro turno das eleições municipais neste ano. A deputada, que também é mãe de Maitê, é casada com o médico Cláudio Leite.

Como ela se apresenta nas redes sociais?

Nas redes sociais, a vice-prefeita eleita se apresenta aos seguidores como médica geriatra e "mãe da Maitê e da Sarinha". As publicações dela no Instagram se resumem a atos de campanha e a momentos de lazer e descanso com a família.

Antes do período eleitoral, no entanto, Gabriella também publicava conteúdos sobre saúde, qualidade de vida e combate à violência contra a mulher.