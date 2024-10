Quem é Cristiane Sales Leitão, a nova primeira-dama de Fortaleza?

Cristiane Sales Leitão é a nova primeira-dama de Fortaleza. Ela chegou ao posto após o marido, Evandro Leitão (PT), conquistar o cargo de prefeito da Capital neste domingo (27) — segundo turno das eleições municipais.

Ela é fonoaudióloga, graduada pela Universidade de Fortaleza (Unifor), e mestre em Gestão de Saúde Pública pela Universidade Estadual do Ceará (Uece).

O currículo da nova primeira-dama também é composto por especializações em Sistemas de Gestão Integrados da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho e Responsabilidade Social pelo Centro Universitário Senac e em Mediação e Práticas Sistêmicas Restaurativas.

Primeira-dama da Alece

No momento, Cristiane é, ainda, a primeira-dama da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), da qual Evandro segue como presidente, até que se afaste para tomar posse como prefeito da Capital no dia 1º de janeiro de 2025. Além disso, ela atua como líder do Comitê de Responsabilidade Social da Casa Legislativa.

Na Alece, a primeira-dama também ajudou a criar o Centro de Mediação e Gestão de Conflitos do órgão e o Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil (CIADI).

Política e serviço público

Em 2022, Cristiane foi candidata a deputada federal do Ceará pelo PDT, antigo partido do marido. No entanto, ela não obteve votação suficiente para se eleger.

No ano seguinte, recém-filiada ao Republicanos, aliado da base governista, ela foi convidada pelo presidente estadual da sigla, Chiquinho Feitosa, para assumir o movimento Mulheres Republicanas no Estado.