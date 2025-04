'Não vou dar holofote', diz Evandro ao se negar a rebater publicamente provocações de Sarto

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), não pretende responder publicamente às críticas de seu adversário político, o ex-prefeito José Sarto (PDT), sobre seu comando à frente do Município. "A população já respondeu para ele, não serei eu que responderei", disparou o gestor em entrevista à live PontoPoder, do Diário do Nordeste, nesta quinta-feira (10).

Evandro foi questionado pela apresentadora da transmissão ao vivo, a jornalista Jéssica Welma, a respeito dos comentários feitos por Sarto nas redes sociais, a exemplo de um em que o pedetista acusa o rival de ter sido eleito "nas costas de padrinhos políticos" e de, mesmo assim, "não conseguir fazer o mínimo".

Garantindo ser capaz de "conviver com as diferenças" e de não ter "nenhum problema em receber críticas", o petista ressaltou a porcentagem de votação de Sarto nas últimas eleições — o então prefeito da Cidade recebeu 11,75% dos votos no primeiro turno, não conseguindo disputar a reeleição — e reforçou que a população da Capital teria rejeitado o projeto.

Quando uma pessoa, que é um gestor, tem pouco mais de 10% de votos na última eleição, que foi o caso dele... Então, a população já respondeu por mim. A população deu 'não' para ele, [disse] que não queria mais ele, que não queria mais a sua gestão, o modelo de fazer a gestão da cidade, se é que ele fazia. Então, eu não vou responder. Não vou dar holofote para ele". Evandro Leitão (PT) Prefeito de Fortaleza

"Deixa que ele possa ficar falando sozinho nas redes sociais, porque tenho certeza de que a população está reconhecendo o nosso trabalho", concluiu Evandro.

Sarto rebate Evandro e mantém crítica sobre 'padrinhos'

Em resposta ao Diário do Nordeste sobre o comentário feito por Evandro, o ex-prefeito Sarto reconheceu que o resultado das urnas é "soberano", mas manteve as críticas ao atual gestor.

"O resultado das urnas é soberano. Mas o prefeito foi eleito nas costas dos seus padrinhos. As pessoas votaram no presidente, no ministro e não no prefeito", alfinetou o pedetista, referindo-se ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT) e ao governador Elmano de Freitas (PT).

"As consequências disso nós já estamos vendo. Os padrinhos foram embora e Fortaleza ficou sem remédios, sem médicos, cheia de buraco, suja e com um prefeito que reduz a merenda escolar das crianças e vira as costas para a população", continuou ele.

Entrevista à live PontoPoder

Evandro Leitão concedeu entrevista exclusiva ao PontoPoder nesta quinta-feira. Na live, o prefeito tratou de diversos outros assuntos, entre eles, a possibilidade de prorrogar a contenção orçamentária na Capital e a instalação das duas primeiras unidades do Espaço Girassol — promessa de campanha para o público com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Down.

Além disso, em entrevista à TV Verdes Mares, ainda nesta manhã, o petista acusou a antiga gestão municipal de excluir informações oficiais do Executivo dos HDs de computadores da Prefeitura, o que já foi negado por José Sarto.