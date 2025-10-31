Ex-prefeito de Fortaleza informou saída do PDT nesta terça-feira (21)
Peça de planejamento tramita no Legislativo municipal e irá nortear ação do Município ao longo dos próximos quatro anos
O problema atingiu nove comunidades em Fortaleza e é apurada pelo Ministério Público em dez procedimentos, inclusive na esfera eleitoral
O ex-prefeito José Sarto e o ex-secretário de Habitação negam qualquer irregularidade na entrega
Secretário de Infraestrutura, André Daher pontuou que a Prefeitura aguarda a liberação de empréstimos para avançar iniciativas
Ex-prefeito de Fortaleza participou do “café da oposição” da Alece nesta quarta-feira (9)
O prefeito concedeu entrevista à live do PontoPoder, do Diário do Nordeste
Prefeito de Fortaleza contou ainda que ex-gestor tentou deixar dívida milionária de processo iniciado por fornecedor
Diretório do PDT no Ceará ingressou com ação alegando que ex-correligionária cometeu infidelidade partidária