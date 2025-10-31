Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

José Sarto durante entrevista ao PontoPoder do Diário do Nordeste

PontoPoder

Sarto anuncia que seguirá Ciro e voltará ao PSDB, partido do qual teve expulsão cogitada em 1991

Ex-prefeito de Fortaleza informou saída do PDT nesta terça-feira (21)

Marcos Moreira 21 de Outubro de 2025
Foto de Evandro na cerimônia de posse no Paço Municipal

PontoPoder

Mais recursos e novos programas: as diferenças do PPA do Governo Sarto e do Governo Evandro

Peça de planejamento tramita no Legislativo municipal e irá nortear ação do Município ao longo dos próximos quatro anos

Bruno Leite 13 de Outubro de 2025
Pessoa assina um documento oficial sobre uma mesa branca. Ao lado, há um envelope amarelo e outros papéis impressos com o brasão da Prefeitura de Fortaleza, relacionados a processos de regularização fundiária.

PontoPoder

'Feito de palhaço': Gestão Sarto é investigada por distribuir 'papel da casa' sem validade jurídica

O problema atingiu nove comunidades em Fortaleza e é apurada pelo Ministério Público em dez procedimentos, inclusive na esfera eleitoral

Luana Barros 14 de Setembro de 2025
Homem de terno cinza e gravata vermelha com óculos fala durante reunião, gesticulando com a mão.

PontoPoder

'Verdadeira enganação', diz secretário de Habitação de Fortaleza sobre 'papel da casa' entregue por Sarto

O ex-prefeito José Sarto e o ex-secretário de Habitação negam qualquer irregularidade na entrega

Luana Barros 14 de Setembro de 2025
Homem de óculos e camisa branca apresenta dados em uma tela, apontando para gráficos com indicadores de qualidade e pagamento de obras públicas da Prefeitura de Fortaleza.

PontoPoder

Fortaleza tem obras paradas, como o Cuca do Vicente Pinzón, por falta de verba, diz secretário

Secretário de Infraestrutura, André Daher pontuou que a Prefeitura aguarda a liberação de empréstimos para avançar iniciativas

Luana Barros e Bruno Leite 26 de Agosto de 2025
José Sarto ao lado de deputados estaduais durante o café da oposição da Alece nesta quarta-feira (9)

PontoPoder

Sarto defende aliança com bolsonaristas mesmo diante de diferenças: ‘Convergências são maiores’

Ex-prefeito de Fortaleza participou do “café da oposição” da Alece nesta quarta-feira (9)

Marcos Moreira 09 de Julho de 2025
José Sarto durante o café da oposição no gabinete do deputado Cláudio Pinho

PontoPoder

Sarto desconversa sobre candidatura em 2026 e estuda saída do PDT se o partido for ‘puxadinho’ do PT

Ex-prefeito de Fortaleza participou do “café da oposição” da Alece nesta quarta-feira (9)

Marcos Moreira 09 de Julho de 2025
Montagem de fotos mostra Evandro Leitão à esquerda e José Sarto à direita

PontoPoder

'Não vou dar holofote', diz Evandro ao se negar a rebater publicamente provocações de Sarto

O prefeito concedeu entrevista à live do PontoPoder, do Diário do Nordeste

Jéssica Welma e Luana Severo 10 de Abril de 2025
Evandro Leitão ao microfone da rádio Verdinha FM

PontoPoder

Evandro diz que 'informações de HDs da Prefeitura' foram excluídas pela gestão Sarto

Prefeito de Fortaleza contou ainda que ex-gestor tentou deixar dívida milionária de processo iniciado por fornecedor

Redação 10 de Abril de 2025
Enfermeira Ana Paula

PontoPoder

Suplência do PDT ocupada por Enfermeira Ana Paula na Câmara dos Deputados é questionada na Justiça Eleitoral

Diretório do PDT no Ceará ingressou com ação alegando que ex-correligionária cometeu infidelidade partidária

Bruno Leite 07 de Abril de 2025
