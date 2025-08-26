Diário do Nordeste
Fortaleza tem obras paradas, como o Cuca do Vicente Pinzón, por falta de verba, diz secretário

Secretário de Infraestrutura, André Daher pontuou que a Prefeitura aguarda a liberação de empréstimos para avançar iniciativas

Escrito por
e
(Atualizado às 15:14)
PontoPoder
Homem de óculos e camisa branca apresenta dados em uma tela, apontando para gráficos com indicadores de qualidade e pagamento de obras públicas da Prefeitura de Fortaleza.
Legenda: O secretário de Infraestrutura de Fortaleza, André Daher, participou de reunião com os vereadores da manhã desta terça (25)
Foto: Érika Fonseca/CMFor

O secretário de Infraestrutura da Prefeitura de Fortaleza, André Daher, afirmou, nesta terça-feira (26), que há obras paralisadas na Capital ainda pela falta de recursos nos cofres públicos. Sem especificar a quantidade, ele citou como exemplo a construção do Cuca localizado no bairro Vicente Pinzón, que ainda não possui previsão para retomada. As paralisações são em "obras iniciadas e sem recurso para finalizar e obras contratadas e sem recursos para serem feitas", acrescentou.

O tema foi abordado em reunião entre Daher e os vereadores de Fortaleza. A conversa, mediada pelo líder do prefeito Evandro Leitão (PT), Bruno Mesquita (PSD), aconteceu na Câmara Municipal e contou com a participação de parlamentares da base aliada ao gestor municipal.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Vereadores aprovam cotas de emprego e moradia para pessoas em situação de rua em Fortaleza

teaser image
PontoPoder

Câmara Municipal autoriza contratação de R$ 1,8 bilhão em crédito pela Prefeitura de Fortaleza

O secretário detalhou que a pasta tinha um déficit de R$ 600 milhões deixado pela gestão anterior, do ex-prefeito José Sarto (PDT). Por isso, foi preciso o envio de projetos de lei para autorizar novos empréstimos nacionais, o que foi aprovado pelos vereadores da Capital ainda em abril. 

Segundo ele, alguns destes empréstimos foram contratados e outros estão em fase de captação. Em comum, nenhum deles depende da Capacidade de Pagamento (Capag), já que o Município de Fortaleza teve a nota rebaixada para C pelo Tesouro Nacional. A classificação fiscal é um medidor relevante da situação financeira do município e influencia diretamente sua capacidade de contrair novos empréstimos com garantia da União. 

"(Os empréstimos) vão possibilitar chegarmos ao término dessas intervenções que já tinham sido iniciadas e não deixaram recurso em caixa para serem finalizadas", explica Daher. Ele detalhou, por exemplo, o motivo da paralisação das obras no Cuca do Vicente Pizon. 

"No financiamento original dispunha de 43 milhões para execução. Com a licitação, ela chegou a R$ 48 milhões, foram investidos ainda, no ano passado, R$ 14 milhões, e não foi deixado recurso em caixa para a conclusão. (...) Nós estamos exatamente fazendo esse tipo de captação para concluir essa e tantas outras que foram deixadas na mesma situação".
André Daher
Secretário de Infraestrutura de Fortaleza

Desde a transição entre as duas gestões, Evandro e Sarto protagonizaram diversos embates quanto ao valor das dívidas herdadas pela atual gestão. Em resposta ao PontoPoder, o ex-prefeito José Sarto informou que deixou a Prefeitura de Fortaleza "com mais de R$ 630 milhões em caixa" e acusou a gestão petista de seguir "colocando a culpa na minha gestão".  "A cidade tem recursos suficientes para pagar suas contas e manter o nível de investimento que marcou os últimos quatro anos. (...) O que falta para Fortaleza, neste momento, não é dinheiro, e sim um gestor capaz de administrar a quarta capital mais importante do Brasil", acrescentou.

Grupo de homens e mulheres em trajes formais posa para foto em uma sala de reuniões, formando duas fileiras lado a lado.
Legenda: André Daher é o 2º secretário municipal a ser recebido pelos parlamentares municipais
Foto: Érika Fonseca/CMFor

Ainda durante a reunião, o titular da pasta de Infraestrutura também apresentou, "obra por obra", o que está sendo feito pela Prefeitura de Fortaleza neste setor desde o início da gestão de Evandro Leitão, inclusive apresentando o que está sendo feito em relação a obras que são demandas dos vereadores.

"Eu sempre falo, a infraestrutura está de portas abertas, é sempre bom os legítimos representantes do povo levarem suas demandas que nós iremos fazer de tudo para atendê-los", acrescenta.

Reuniões com secretários do Governo Evandro

Essa é a segunda vez que os vereadores de Fortaleza recebem titulares de pastas da Prefeitura de Fortaleza. A primeira foi com a secretária de saúde de Fortaleza, Riane Azevedo, no dia 12 de agosto. 

Apesar da ausência de parlamentares da oposição nos dois encontros, Bruno Mesquita reforçou que as reuniões com secretários municipais são "abertas para todos os vereadores". "Coincidentemente, nos dois primeiros secretários, somente os vereadores da base participaram", disse. "Agora, participa quem quer participar, quem quer dar a sua opinião para o desenvolvimento maior da cidade". 

Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Léo Couto (PSB) participou do encontro e elogiou a iniciativa da liderança do Governo Evandro Leitão. Ele reforçou a importância da ida de Daher para o Legislativo municipal e a centralidade da pasta de Infraestrutura no Município. 

"O secretário André explicou com muita competência e com muita responsabilidade como será os investimentos nos próximos anos, nos próximos meses aqui na nossa cidade, o que já está acontecendo, as obras que estavam paralisadas e nós estamos retomando aqui na nossa cidade, na expectativa da população dessas obras", disse.

Couto acrescentou ainda que o próximo secretário municipal a participar de encontro com os vereadores deve ser o titular da pasta de Relações Comunitárias, André Barbosa. 

