Corte de gastos que expira em julho na Prefeitura de Fortaleza será estendido, anuncia Evandro

O decreto de corte de gastos na Prefeitura de Fortaleza, que expira em 15 de julho, será prorrogado. Foi o que afirmou na manhã deste sábado (5) o prefeito da Capital, Evandro Leitão (PT), em entrevista ao Diário do Nordeste. O objetivo, segundo ele, é continuar "com esse controle muito forte dos gastos".

"Vamos prorrogar o decreto com algumas mudanças. Entendemos que é importante que a gente continue com esse controle muito forte dos nossos gastos, até porque a Prefeitura ainda passa por uma situação difícil e temos que ter essa compreensão. Estamos atingindo, não posso ainda mensurar o valor, mas estamos atingindo", anunciou.

O prefeito de Fortaleza, no entanto, não detalhou qual deve ser o novo prazo da prorrogação do decreto, nem as mudanças que devem ser realizadas. O pacote de medidas está em vigor desde 15 de janeiro, e tem validade de seis meses - expirando inicialmente em 15 de julho.

Em entrevista à Live PontoPoder no início de abril, o prefeito da Capital já havia indicado que poderia estender o decreto de austeridade, mas sem dar maiores detalhes.

O que é o decreto de corte de gastos da Prefeitura de Fortaleza?

Nos primeiros dias de mandato, Evandro Leitão revelou uma série de ações, denominadas oficialmente de Pacote de Medidas de Contenção Orçamentária da Prefeitura de Fortaleza.

Segundo o petista, foram herdados quase R$ 2 bilhões em dívidas da gestão anterior, de José Sarto (PDT).

Com as medidas, o objetivo era economizar R$ 500 milhões em 2025. Entre os destaques estava a redução de 20% dos salários do próprio Evandro Leitão, da vice-prefeita Gabriella Aguiar (PSD), dos secretários municipais e dos presidentes de órgãos ligados à administração pública.

Ainda em janeiro, Evandro anunciou a redução de 30% dos servidores comissionados, e "no mínimo 30%" dos terceirizados. Segundo fontes ligadas à Prefeitura de Fortaleza ouvidas pelo Diário do Nordeste, foram dispensados mais de 3 mil funcionários terceirizados desde o início da gestão do petista.

Gastos com cooperativas foram reduzidos em 25% de acordo com o prefeito, e queda pela metade nas gratificações por Trabalho Relevante, Técnico ou Científico (TTR).

"Tudo que estamos reduzindo são 'gorduras' existentes (para) tornar a máquina mais eficiente", disse o prefeito na ocasião.

Também estão incluídas nas medidas a suspensão de:

Contratos e serviços não essenciais;

Licitações de aquisição de produtos e serviços não essenciais.

Além disso, a austeridade na Prefeitura suspendeu o apoio, patrocínio ou subvenção de recursos para eventos, salvo algumas exceções, como o Ciclo Carnavalesco e o Festival Bora, a ser realizado nos meses de janeiro e julho na cidade.