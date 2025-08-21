Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Vereadores aprovam cotas de emprego e moradia para pessoas em situação de rua em Fortaleza

Os parlamentares também incluíram uma cota extra de moradia para famílias com pessoas com deficiências, transtorno do espectro autista, síndrome de Down ou outras condições atípicas

Escrito por
e
(Atualizado às 16:51)
PontoPoder
Sessão na Câmara Municipal de Fortaleza. Vereadores estão sentados no plenário, olhando para o painel eletrônico que exibe a lista de presença e votação. Ao fundo, na mesa diretora, estão autoridades e servidores. Na parede central, o brasão de Fortaleza, bandeiras do Brasil, do Ceará e de Fortaleza, e um crucifixo
Legenda: As matérias foram aprovadas na manhã desta quinta-feira (21)
Foto: Érika Fonseca/CMFor

Os vereadores de Fortaleza aprovaram, nesta quinta-feira (21), duas propostas enviadas pelo prefeito da Capital, Evandro Leitão (PT), com reserva de vagas para pessoas em situação de rua em oportunidades de emprego e em programas de moradia geridos pelo Município. Os parlamentares incluíram ainda uma reserva extra de moradia para famílias com pessoas com deficiências, transtorno do espectro autista, síndrome de Down ou outras condições atípicas.

As matérias começaram a tramitar na última quarta-feira (20) e foram analisadas em regime de urgência, conforme mostrou o PontoPoder.

Veja também

teaser image
PontoPoder

'Lei Felca' chega à Câmara de Fortaleza e une vereadores da oposição e da base contra 'adultização'

teaser image
PontoPoder

Vereadores aprovam Título de Cidadão Fortalezense para o forrozeiro Nattan

Cota em vagas de emprego

O projeto prevê a reserva de 5% das vagas de trabalho, em contratos do Município executados sob regime exclusivo de mão de obra e prestação de serviços, para pessoas em situação de rua.

Para ter acesso às vagas, os beneficiários devem estar inscritos no CadÚnico. A intermediação será feita pelos Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centros Pop). O preenchimento das vagas seguirá as disposições estabelecidas pela Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS).

Habitação

A outra proposta firma uma cota de 5% na oferta de unidades habitacionais sob gestão da Prefeitura de Fortaleza, direta ou indiretamente, à população de rua “devidamente identificada e inscrita no CadÚnico”.

O texto inclui ainda a reserva "em todos os programas habitacionais implementados ou geridos pelo Município de Fortaleza, inclusive aqueles desenvolvidos em parceria com entes federais, estaduais, organismos internacionais ou organizações da sociedade civil".

Além da exigência de comprovação de situação de rua por meio dos registros do cadastro de programas sociais, a política municipal dará prioridade para famílias com crianças, idosos, pessoas com deficiência ou doenças crônicas e seguirá diretrizes estabelecidas pelos programas habitacionais nos quais os beneficiários serão enquadrados.

Uma emenda do líder do Governo Evandro, o vereador Bruno Mesquita (PSD), estabeleceu uma cota extra de mais 5% para famílias que tenham em sua composição pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista, síndrome de Down ou outras condições atípicas. 

Durante a votação, o parlamentar agradeceu o apoio dos colegas e destacou a iniciativa do prefeito petista.

"O prefeito Evandro Leitão mandou essas duas mensagens para cá, mostrando o zelo que tem, a vontade que tem de dar oportunidade a pessoas que muitas vezes são marginalizadas pela sociedade, pessoas que muitos não têm tempo de escutar. Muitas pessoas estão nessa situação não porque querem estar na rua, mas porque tiveram depressão, algum problema mental ou algum problema familiar. Há sempre uma história para contar, e elas não têm os ouvidos da sociedade para escutá-las. Mas, na gestão do prefeito Evandro, mostramos que essas pessoas são tão importantes quanto os megaempresários da nossa cidade", disse Mesquita.

As matérias seguem agora para sanção do prefeito Evandro Leitão.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Sessão na Câmara Municipal de Fortaleza. Vereadores estão sentados no plenário, olhando para o painel eletrônico que exibe a lista de presença e votação. Ao fundo, na mesa diretora, estão autoridades e servidores. Na parede central, o brasão de Fortaleza, bandeiras do Brasil, do Ceará e de Fortaleza, e um crucifixo
PontoPoder

Vereadores aprovam cotas de emprego e moradia para pessoas em situação de rua em Fortaleza

Os parlamentares também incluíram uma cota extra de moradia para famílias com pessoas com deficiências, transtorno do espectro autista, síndrome de Down ou outras condições atípicas

Igor Cavalcante e Bruno Leite
Há 1 hora
Sessão no plenário do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, com conselheiros na mesa diretora e público acompanhando nas cadeiras do auditório.
PontoPoder

Consórcios de saúde: novas fiscalizações e mudança na prestação de contas devem acontecer até 2026

Além do esforço do Tribunal de Contas do Ceará, o Ministério Público também quer reforçar fiscalização, mas, antes, deve pressionar por plano de ação dos órgãos de saúde e do governo

Luana Barros
21 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

Projeto de deputado cearense aprovado no Senado vai liberar R$ 27 milhões para a Saúde no Ceará

Medida aguarda a sanção do presidente Lula e libera mais de R$ 2 bilhões para todo o País

Inácio Aguiar
21 de Agosto de 2025
Imagem de Bolsonaro, sério, usando terno preto e gravata azul, possivelmente em um ambiente formal ou de reunião política.
PontoPoder

Advogado de Bolsonaro nega plano de fuga para a Argentina: 'Nunca foi uma opção'

Declaração surge horas após o ministro Alexandre de Moraes determinar explicações da defesa de Bolsonaro sobre "comprovado risco de fuga"

Redação
21 de Agosto de 2025
Jair Messias Bolsonaro, indiciado pela PF, em discurso antes de prisão domiciliar
PontoPoder

PF diz que Bolsonaro teve acesso prévio à defesa de general que assumiu plano para matar Lula

Documentos teriam sido encontrados após análise de Metadados do conteúdo do celular do ex-presidente

Redação
21 de Agosto de 2025
Xingamentos de Eduardo Bolsonaro com o pai ganharam até memes nas redes sociais
PontoPoder

Em mensagens, Eduardo Bolsonaro xinga pai após ex-presidente defender Tarcísio

Deputado chamou ainda o indiciamento pela Polícia Federal de 'absolutamente delirante'

Redação
21 de Agosto de 2025
Imagem mostra deputado federal Jadyel Alencar em sessão no plenário da Câmara dos Deputados, ilustrando aprovação de PL contra adultização de crianças na internet após vídeo de Felca
PontoPoder

Projeto contra ‘adultização’ de crianças e adolescentes é aprovado na Câmara após vídeo de Felca

Proposta estabelece regras para a proteção e prevenção de crimes contra menores na internet

Carol Melo
21 de Agosto de 2025
Imagem de dois homens discutindo, um deles com expressão assertiva e gesticulando com a mão, enquanto o outro observa com atenção. Contexto de debate.
PontoPoder

'Babaca' e 'te arrebento': veja o que disse Malafaia sobre Eduardo Bolsonaro em áudio obtido pela PF

Mensagem foi enviada ao ex-presidente Jair Bolsonaro e faz críticas ao filho dele após o anúncio das tarifas dos Estados Unidos ao Brasil

Paulo Roberto Maciel*
21 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

Com aval de Cid, Júnior Mano segue articulações para viabilizar candidatura ao Senado

A despeito da situação jurídica vista na base do governo como delicada, parlamentar está mobilizando prefeitos e lideranças

Inácio Aguiar
21 de Agosto de 2025
Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro para matéria sobre Moraes dá 48 horas para Bolsonado se pronunciar sobre comprovado risco de fuga apontado pela PF
PontoPoder

Moraes dá 48 horas para Bolsonaro se pronunciar sobre 'comprovado risco de fuga' apontado pela PF

O ex-presidente ainda precisa explicar descumprimento de medidas cautelares

Redação
20 de Agosto de 2025
Malafaia e Bolsonaro
PontoPoder

Malafaia faz críticas a Moraes após depoimento à PF: 'Vai ter que me prender para me calar'

Ministro do STF impôs série de medidas cautelares contra o pastor

Lucas Monteiro
20 de Agosto de 2025
Eduardo Bolsonaro
PontoPoder

Eduardo Bolsonaro se manifesta após indiciamento pela PF: 'Vivo sob a jurisdição americana'

O político iniciou a nota afirmando que tomou conhecimento do relatório divulgado pela Polícia Federal pela imprensa

Bergson Araujo Costa
20 de Agosto de 2025
Allan dos Santos
PontoPoder

PF indicia Allan dos Santos por difamação, injúria e incitação ao crime

Foram reunidos pelos investigadores dados que demonstram "natureza pejorativa e conspiratória dos conteúdos" de Allan dos Santos

Redação
20 de Agosto de 2025
Bolsonaro e Javier Milei
PontoPoder

Relatório da PF aponta que Bolsonaro planejava pedir asilo político a Milei, na Argentina

Mensagens de celular foram recuperadas por agentes da Polícia Federal

Lucas Monteiro
20 de Agosto de 2025
Jair e Eduardo Bolsonaro
PontoPoder

PF indicia Jair e Eduardo Bolsonaro por ações realizadas nos EUA contra autoridades brasileiras

As investigações que apuraram as ações de coação no curso da Ação Penal n° 2668, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF)

Bergson Araujo Costa
20 de Agosto de 2025
Imagem do pastor Silas Malafaia, que foi alvo de busca e apreensão de Polícia Federal
PontoPoder

Pastor Silas Malafaia é alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal no Rio de Janeiro

Operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF); Silas está proibido de deixar o Brasil

Redação
20 de Agosto de 2025
Foto do Plenário Fausto Arruda, nesta quarta-feira (20), quando dois projetos para a população de rua passaram a tamitar
PontoPoder

Evandro envia à Câmara cotas em vagas de emprego e moradia para pessoas em situação de rua

Políticas propostas exigem que beneficiários deverão estar inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico

Bruno Leite
20 de Agosto de 2025
Foto do STF Alexandre de Moraes para matéria onde ministro alerta bancos sobre punição caso acatem sanções dos EUA
PontoPoder

Moraes alerta bancos sobre punição caso acatem sanções dos EUA a ativos do Brasil

O ministro explicou que a legislação brasileira proíbe que bancos adotem de forma automática medidas determinadas por outros países

Redação
20 de Agosto de 2025
Eduardo Girão conversa com Cid Gomes no Plenário do Senado. O senador do Novo gesticula enquanto Cid o observa
PontoPoder

Cid Gomes e Eduardo Girão serão titulares da CPMI do INSS; Augusta Brito será suplente

O colegiado será comandado pelo senador Carlos Viana (Podemos) e terá como relator o deputado federal Alfredo Gaspar (União), ambos alinhados com a oposição ao Governo Lula

Igor Cavalcante
20 de Agosto de 2025
Foto da reunião da CCJ, onde foi votado o Novo Código Eleitoral, nesta quarta-feira (20)
PontoPoder

CCJ do Senado Federal aprova Novo Código Eleitoral com emenda para garantir voto impresso

Para valer nas próximas eleições, as novas regras precisam ser sancionadas até um ano antes do pleito

Bruno Leite
20 de Agosto de 2025