Sarto desconversa sobre candidatura em 2026 e estuda saída do PDT se o partido for ‘puxadinho’ do PT

O ex-prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) defendeu a consolidação de um projeto opositor contra “hegemonia” do grupo governista, mas evitou cravar uma candidatura própria para o pleito eleitoral de 2026, mesmo não descartando uma possível mudança de partido. As declarações foram feitas durante o café da manhã com deputados da oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), nesta quarta-feira (9).

Ao ser questionado sobre buscar uma vaga de deputado estadual ou federal, Sarto afirmou que é “candidato a consolidar essa oposição". O político defendeu a união do grupo para enfrentar o que chamou de “hegemonia” do PT, pelo fato do partido liderar os governos federal, estadual e municipal de Fortaleza.

“Essa hegemonia é muito prejudicial para o estado do Ceará, para o Brasil e para o município de Fortaleza. O meu sentimento é de contribuir para a construção de um projeto que se oponha a esse projeto hegemônico que hoje está em curso aqui, no estado do Ceará” José Sarto Ex-prefeito de Fortaleza

Em boa parte do encontro com a oposição, Sarto fez um balanço da própria gestão à frente da Capital (2021-2024) e teceu críticas ao governo de Evandro Leitão (PT), que o sucedeu no Paço Municipal. O pedetista foi o primeiro prefeito da Capital que concorreu à reeleição e não conseguiu sair vitorioso nas urnas, ficando em terceiro lugar na disputa do ano passado.

Saída do PDT

Sobre o futuro político, José Sarto também ressaltou que pode deixar o PDT por divergências políticas, levando em conta que a agremiação decidiu, em junho deste ano, passar a integrar a base do governo Elmano de Freitas (PT). A migração de sigla seria um movimento similar ao do ex-prefeito Roberto Cláudio, que está rumo ao União Brasil.

“Se o PDT continuar sendo um puxadinho do partido do governo hoje, aí a nossa ideia é de, no tempo devido, aí estudar, conversar com as pessoas que a gente está conversando, informalmente, com os amigos, com os correligionários, para uma mudança de partido, e nós temos tempo, a eleição é só o ano que vem, mas está dentro do nosso radar”, pontuou o ex-prefeito de Fortaleza.

O PontoPoder acionou o presidente do PDT Ceará, o deputado federal André Figueiredo (PDT), para verificar se a legenda deseja se manifestar acerca da declaração de Sarto. A matéria será atualizada em caso de retorno.

Questionado se o destino partidário seria o PSDB, Sarto afirmou que tem “uma convivência muito harmônica” com o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), mas reforçou o diálogo com outros nomes da oposição.

“Nós temos nos reunido sistematicamente com o Ciro (Gomes), o Tasso, o Roberto (Cláudio), o (Capitão) Wagner; com o PL, por vezes através do Carmelo (Neto), por vezes através do deputado André Fernandes. A gente tem se reunido para construir um consenso programático que se estabeleça contra essa hegemonia”, afirmou.

