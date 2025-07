Sessão da Alece é encerrada por falta de quórum após apenas 15 deputados registrarem presença

A sessão da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) desta terça-feira (8) foi encerrada por falta de quórum, cerca de 40 minutos após ser iniciada, por não registrar o número mínimo de 16 deputados estaduais presentes. Os trabalhos no Plenário chegaram a ser iniciados, no entanto, após um pedido de verificação de presença, apenas 15 parlamentares confirmaram comparecimento.

Nesta manhã, a sessão foi iniciada sob a presidência da deputada Larissa Gaspar (PT), 2ª vice-presidente da Casa, com a leitura da ata da sessão anterior e do expediente desta terça. Não havia projetos previstos para votação na ordem do dia, apenas para início de tramitação.

Durante o primeiro expediente, antes da fala do segundo orador do dia, o deputado Cláudio Pinho (PDT) solicitou verificação de presença no Plenário. Em nova rodada de confirmação de frequência, apenas 15 parlamentares foram confirmados, sendo sete presencialmente e oito de modo virtual.

Por não atingir a quantidade necessária de parlamentares, a sessão teve que ser encerrada por Larissa Gaspar. Conforme o regimento interno da Alece, é necessário que um terço dos 46 deputados estaduais confirmem presença para que a sessão seja iniciada ou prossiga – o equivalente a 16 parlamentares.

Deputados confirmados após registro de presença:

Larissa Gaspar (PT) - presencial Acrísio Sena (PT) - presencial Almir Bié (Progressistas) - presencial Cláudio Pinho (PDT) - presencial Carmelo Neto (PL) - presencial Missias Dias (PT) - presencial Pedro Lobo (PT) - presencial Davi de Raimundão (MDB) Guilherme Bismarck (PSB) Fernando Hugo (PSD) Bruno Pedrosa (PT) Agenor Neto (MDB) Renato Roseno (Psol) Stuart Castro (Avante) Danniel Oliveira (MDB)

RECESSO PARLAMENTAR

O episódio de falta de quórum no Plenário ocorre na semana anterior ao início do recesso parlamentar, que começa no dia 18 e segue até 31 de julho, com retomada no dia 1º de agosto.

Conforme a Alece, durante o período, os serviços administrativos e o atendimento ao público seguem em funcionamento.

