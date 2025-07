Keivia Dias substitui Simão Pedro e assume mandato na Assembleia Legislativa do Ceará

A suplente de deputada estadual Keivia Dias (PSD) tomou posse na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) nesta quinta-feira (3). A política substitui o deputado estadual Simão Pedro (PSD), que solicitou licença da sua cadeira por 120 dias em razão de interesse particular.

Durante a cerimônia de posse, o presidente da Casa Legislativa, o deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB), indicou uma comissão de parlamentares para conduzir a nova deputada estadual até o Plenário 13 de Maio.

Formaram o agrupamento que realizou a recepção seis membros do Parlamento estadual: Jô Farias (PT), De Assis Diniz (PT), Nizo Costa (PT), Queiroz Filho (PDT), Felipe Mota (União) e Alcides Fernandes (PL).

Após fazer o juramento e assinar o termo de compromisso de posse, Keivia Dias discursou da tribuna da Casa. Em sua fala, ela celebrou o momento e agradeceu a oportunidade. “É com muita alegria e gratidão no coração que tomamos posse como deputada na Alece”, iniciou.

E continuou: “A palavra que me define hoje é gratidão, gratidão a Deus que me permaneceu firme na fé, com determinação, e ainda, gratidão à minha família, e aos nossos líderes políticos Domingos Filho, Domingos Neto, Luiz Gastão e a toda militância e aos que votaram em mim”.

Dias atuava como chefe da Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura do Ceará (SFPA-CE) desde abril de 2023. Na Eleição de 2022, a então candidata recebeu um volume de 29.844 votos, ficando na terceira suplência da legenda.

O primeiro suplente era o próprio Simão Pedro, que se tornou titular em dezembro, após renúncia da atual vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD). O segundo é Apollo Vicz (PSD), secretário municipal de Proteção Animal de Fortaleza, que se declarou impossibilitado de assumir o mandato.