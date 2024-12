Gabriella Aguiar renuncia mandato na Alece; Simão Pedro assume e garante mãe como prefeita de Orós em janeiro

Vice-prefeita eleita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD) renunciou, nesta sexta-feira (27), ao mandato de deputada estadual na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Primeiro suplente da legenda na Casa, Simão Pedro (PSD) assumiu a vaga como titular ainda nesta sexta, consolidando a mãe, Tereza Cristina Pequeno (PSB), como prefeita de Orós a partir de 1º de janeiro de 2025.

Ele e a mãe foram eleitos prefeito e vice-prefeita de Orós, no pleito deste ano, com 58,41% dos votos válidos. Os dois foram diplomados pela Justiça Eleitoral no dia 16 deste mês, ficando aptos a serem empossados a partir do próximo ano. Todavia, Simão Pedro abriu mão do comando da cidade do Centro-Sul cearense para poder assumir um assento na Alece.

Veja também PontoPoder Sucessão de mãe e filho em prefeitura do Ceará: o que diz a legislação sobre parentes na política PontoPoder Simão Pedro vai renunciar à Prefeitura de Orós para ser deputado; mãe deve assumir gestão

Dessa forma, ele garante um mandato de dois anos como deputado estadual, enquanto a mãe dele comandará a cidade pelos próximos quatro anos. Assim, quem será empossada como prefeita de Orós no dia 1º de janeiro será Tereza Cristina Pequeno. Pela legislação, Simão Pedro precisa apenas comunicar a renúncia do diploma de prefeito à Câmara Municipal de Orós.

Legenda: Simão Pedro, Evandro Leitão e Gabriella Aguiar durante reinauguração do Plenário 13 de Maio, da Alece, em 6 de novembro deste ano. Na ocasião, os resultados das eleições municipais no Ceará já estavam consolidados, e Simão Pedro comunicou que optaria pela vaga de deputado Foto: Alessandra Castro

A chapa formada por mãe e filho foi montada de forma "estratégica", já que, no caso de vitória de Evandro Leitão (PT) e Gabriella Aguiar (PSD) em Fortaleza, a vaga na Alece surgiria. No início de novembro, ele declarou ao Diário do Nordeste que a dobradinha com a mãe ajudaria a pleitear mais investimentos para Orós e região.

Vale ressaltar que, pela Legislação Eleitoral, uma pessoa não pode ser titular de um mandato no Executivo e proporcional ao mesmo tempo. Por isso, é necessário renunciar a um deles para exercer o cargo eletivo.