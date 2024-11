Simão Pedro vai renunciar à Prefeitura de Orós para ser deputado; mãe deve assumir gestão

Prefeito eleito de Orós, Simão Pedro (PSD) deve renunciar ao mandato no comando do município para assumir uma vaga de deputado estadual titular na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), a partir de janeiro de 2025. Como a mãe dele, Tereza Cristina Pequeno, é a vice da chapa eleita, ela se tornaria a prefeita da cidade do Centro-Sul cearense.

A mudança deve ocorrer por conta da eleição de Evandro Leitão (PT) e Gabriella Aguiar (PSD) como prefeito e vice na Prefeitura de Fortaleza. Para assumir os mandatos no Poder Executivo da Capital, eles precisam renunciar aos cargos no Legislativo estadual. Com isso, o primeiro suplente do partido é quem se torna efetivo na vaga da Alece. No caso do PSD, partido de Gabriella, o primeiro suplente é Simão Pedro, prefeito eleito de Orós.

Em entrevista ao Diário do Nordeste nesta terça-feira (6), ele falou que a renúncia à Prefeitura de Orós para assumir a vaga na Assembleia "já estava decidida", uma vez que sua mãe estará no comando da gestão enquanto ele atua no Parlamento, local em que poderá pleitear mais recursos para a cidade e para região, por exemplo. Segundo ele, a chapa com sua mãe foi montada "estrategicamente".

"Estrategicamente eu coloquei a ex-prefeita Tereza Cristina (na chapa), que também é minha mãe e foi uma das melhores gestoras do município de Orós, como plano, prevendo que isso poderia acontecer. No caso de vitória da Gabriella com o Evandro, surgiria a vaga, que seria minha porque eu sou o primeiro suplente. Então, eu irei renunciar no dia da posse como prefeito. Irei ser diplomado, vou ter dois diplomas, mas eu irei optar pelo cargo de deputado efetivo, até porque ajuda muito mais o município eu estando como deputado", defendeu.

Para ele, a "casadinha" entre mãe e filho ajudará a pleitear melhorias para a cidade e região.