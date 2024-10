Eleição de Evandro e Gabriella Aguiar pode deixar município do Interior sem prefeito; entenda

A eleição de Evandro Leitão e Gabriella Aguiar para prefeito e vice-prefeita de Fortaleza está gerando uma situação no mínimo curiosa na composição da Assembleia Legislativa. Para assumir o cargo no município, Gabriella terá que renunciar ao mandato no Legislativo Estadual, o que abre vaga para o primeiro suplente do PSD na Casa.