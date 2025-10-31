Edson Fachin defende garantia fundamental contra a autoincriminação não apenas durante o interrogatório formal.
Deputada federal licenciada foi condenada por perseguição armada e porte ilegal.
Debate na Câmara Municipal vai acontecer até o início de dezembro
Legislação visa endurecer o combate às organizações criminosas.
Previsão é que votação ocorra até o fim de dezembro deste ano, segundo o chefe do Legislativo municipal.
Os vereadores da CMFor estão sendo comunicados da decisão.
O evento tem início na próxima quinta-feira (6) e segue até o fim de novembro.
Deputado cearense prevê arrecadação adicional de cerca de R$ 20 bilhões por ano aos cofres do Executivo.
Medida vale a partir da apresentação de laudo médico.
Ministro da Justiça reforçou caráter cruel da ação policial.
A peça de planejamento prevê um orçamento total de R$ 70,5 bi para os próximos quatro anos.
Prefeitura entregou documento três dias após alterações votadas na Conferência da Cidade.
Balanço extraoficial aponta que mais de 120 pessoas morreram em ação policial no Alemão e na Penha.
Na manhã desta quarta-feira (29), foram encontrados mais 60 corpos no Complexo da Penha, vítimas de operação deflagrada pelas forças de segurança do Rio.
O encontro é visto como um momento de reafirmação do novo alinhamento político do PDT cearense
Glêdson Bezerra e Tarso Magno apresentaram recurso contra a cassação por suposto abuso de poder político e econômico
Entenda como operação poderia interferir em crise de segurança.
Bruno Mesquita (PSB) ficará com a relatoria do principal projeto em debate nesta legislatura.
Operação policial mais letal da história do Estado deixou pelo menos 64 mortos.
Projeto de lei endurece o combate ao crime organizado no País.