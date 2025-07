'Planeta de Cores' e 'bate leque': sessão na Alece tem homenagem pelo dia do Orgulho LGBTQIAPN+

O Plenário 13 de Maio, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), se encheu de adereços, cores e brilho na tarde da quarta-feira (2), durante uma sessão solene realizada no espaço, além de posicionamentos de representantes de entidades e ativistas da causa LGBTQIAPN+ que foram homenageados e homenageadas no evento.

A cerimônia foi realizada por iniciativa da deputada estadual Larissa Gaspar (PT) e marcou as comemorações pelo Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, celebrado anualmente no dia 28 de junho. A data lembra a Revolta de Stonewall, que aconteceu em 1969, nos Estados Unidos, em resposta à violência policial direcionada à comunidade na época.

Em um dos momentos, as pessoas convidadas assistiram a uma apresentação de Vanessa A Cantora, uma das homenageadas, que cantou “Planeta de Cores”. “Bora fazer esse forró, diferente hoje”, disse a artista pouco antes de cantar o sucesso da banda Forrozão Tropykália. A pequena plateia que estava no Plenário reagiu com batidas de leques coloridos — o gesto foi repetido em outros atos da solenidade.

A sigla LGBTQIAPN+ abarca um espectro amplo e diverso de orientações sexuais, identidades de gênero e expressões de gênero. Nela, estão incluídas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexo, assexuais, pansexuais, não-binários e outras que não estão especificamente listadas.

A iniciativa

Ao dar início aos trabalhos da sessão, Larissa Gaspar ressaltou a relevância da ocasião. Segundo a petista, a oportunidade foi realizada “com muito carinho” para celebrar a “vida, a trajetória de luta e a existência” das pessoas convidadas, em razão da atuação que tem possibilitado a garantia de direitos para a comunidade LGBTQIAPN+.

Em sua fala, a parlamentar lembrou o protagonismo de outras figuras do Ceará que já faleceram, como Thina Rodrigues — conhecida pelo ativismo dos direitos humanos e por ter sido cofundadora da Associação de Travestis do Ceará (Atrac) — e Janaína Dutra — militante e primeira travesti do país a exercer a advocacia como integrante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A política também frisou a ação do Parlamento estadual na aprovação de iniciativas como o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da População LGBTQIA+, o programa de promoção à cidadania de travestis e transexuais em situação de vulnerabilidade social e o comitê de prevenção de homicídios.

Legenda: Entidades e personalidades da luta por direitos foram homenageadas pela Casa Legislativa Foto: Marcos Moura / Alece

O deputado estadual Missias Dias (PT), que subscreveu a proposta, pontuou que a pauta do direito à diversidade tem que ser de interesse coletivo. “Jamais podemos permitir, jamais podemos aceitar preconceitos, aceitar pessoas discriminadas nos nossos espaços de trabalho, nas nossas escolas, nas instituições, em quaisquer espaços que sejam”, argumentou.

Outro subscritor da proposição, o deputado estadual Guilherme Bismarck (PT) mencionou um silenciamento vivido pelas pessoas LGBTQIAPN+ e salientou que “a luta é diária e contínua”.

“A sociedade não deixa a gente se expressar, mesmo a gente ficando adolescente, mesmo a gente entrando na vida adulta. A sociedade fala o tempo todo 'não se expresse, não fale'. Você não pode colocar nada, falar nada da sua vida normal, LGBT, ou como você nasce e sempre viveu e encarou a vida, você tem que ficar o tempo todo se escondendo”, desabafou.

Pessoas e entidades homenageadas

Presidente do Grupo de Resistência Asa Branca (Grab), Dary Bezerra fez uma fala representando as demais pessoas agraciadas. Antes, ela saudou personalidades LGBTQIAPN+ que a antecederam na luta por direitos e, como salientou, viabilizaram a ocupação de espaços que historicamente lhes foram negados.

A representante discorreu ainda sobre a importância da celebração. “Somos muito questionadas com relação ao orgulho, principalmente pela mídia. Que orgulho é esse, né? Temos orgulho de ser e existir, de ser quem somos, porque por muitos anos, décadas, centenas de anos, disseram que era vergonhoso ser quem a gente é”, justificou.

Na lista de organizações homenageadas foram incluídas a Associação Mães do Orgulho (Amor), o Grupo de Resistência Asa Branca (Grab), o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades (Ibrat) Ceará, o Centro Popular de Cultura e Ecocidadania (Cenapop), a Associação de Defesa dos Direitos dos Homossexual do Cariri Oeste (ADDHOC), o Fórum Sobralense de Discussão sobre Diversidade Sexual e Gênero (Fogen), a Secretaria da Diversidade do Estado do Ceará (Sediv) e a Coordenadoria da Diversidade Sexual de Fortaleza (Coediv).

Entre ativistas homenageadas e homenageados, estiveram Ullanova Venuto da Silva, Luiza Nobel, Nicole Souza, Irineuda Monte Lopes, Luma Nogueira de Andrade, Lara Nicole Mota, Veridiana Martins de Oliveira, Sintia Gonçalves da Silva e Erandir Santos de Almeida.

A mesa foi composta pela propositora e por Missias Dias, Dary Bezerra, Mitchelle Meira (secretária de Diversidade do Ceará), Narcizo Júnior (coordenador especial da Diversidade da Prefeitura de Fortaleza), Alice Oliveira (defensora popular da Defensoria Pública do Ceará e homenageada), Paula Costa (presidente da Atrac) e Bernardo Nataniel (coordenador do Ibrat no Ceará).

Além de Larissa, Missias e Guilherme, também assinaram o requerimento que possibilitou a sessão solene a deputada estadual Jô Farias (PT) e o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT) — apesar disso, ambos os parlamentares não participaram do evento.